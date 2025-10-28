Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştı.

Geçişine izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan Saraç’ın bu sırada ellerinin arkadan kelepçelenip darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi.

Bir gece Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarette tutulan sanatçı, ertesi gün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.

Eda Saraç, tiyatro izlemek için çıktığı evinden bugün Bakırköy Kadın Kapalı CİK’e götürülmektedir.



Gözaltı sebebi yok, tutuklama şartları yok, somut delil yok, gerekçe yok, suç yok, HUKUK YOK!



Soyut beyana bir kişinin özgürlüğünü çalıyorsunuz, elbet hesaplaşacağız! https://t.co/uJBW4XzP1p pic.twitter.com/gzXO3qwZPg — Av. M. Atahan Öztürk (@AtahanOzturkk) October 26, 2025

27 Ekim 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Saraç, savcılığın talebi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Milletvekili Özkan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması

Duruşmayı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile birlikte çok sayıda CHP’li kadın milletvekili de takip etti. Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bir sanatçının sahnesine gitmeye çalışırken tutuklanması kabul edilemez” dedi.

(EMK)