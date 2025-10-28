ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 11:54
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 12:19
2 dk Okuma

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bir sanatçının sahnesine gitmeye çalışırken tutuklanması kabul edilemez” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla tutuklandı
*Soldaki Eda Saraç, sağdaki Meltem G. (Fotoğraf X)

Tiyatro sanatçısı Eda Saraç, 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştı.

Geçişine izin verilmemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan Saraç’ın bu sırada ellerinin arkadan kelepçelenip darp edildiğine dair iddialar gündeme geldi.

Bir gece Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarette tutulan sanatçı, ertesi gün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa sevk edildi.

27 Ekim 2025’te Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Saraç, savcılığın talebi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Milletvekili Özkan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması
CHP Milletvekili Özkan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması
26 Ağustos 2024

Duruşmayı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile birlikte çok sayıda CHP’li kadın milletvekili de takip etti. Kaya, adliye önünde yaptığı açıklamada, “Bir sanatçının sahnesine gitmeye çalışırken tutuklanması kabul edilemez” dedi.

(EMK)

