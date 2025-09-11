“Tiyatro sahneleri görünürlük krizi yaşıyor”

Sosyal Fayda için İletişim Derneği’nin hazırladığı (SoFİ) "Tiyatro Sahnelerinin İletişim Alışkanlıkları" raporu yayımlandı. İstanbul’daki bağımsız tiyatro sahneleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerin yanı sıra dijital veriler analiz edildi.

Rapor, görünürlük krizinin nedenlerini ve sonuçlarını ortaya koyarken, sürdürülebilir bir tiyatro ekosistemi için sahnelerin taleplerine dayalı çözüm önerileri de sundu.

Yıllık iletişim bütçesi 100 bin TL'nin altında

Raporda tiyatroların yaşadığı sorunların birbirinden bağımsız olmadığı aksine birbirini derinleştiren yapısal sorunlar olduğu vurgulandı. Öne çıkan bulgular şöyle sıralandı:

- Bağımsız sahnelerin %77’si Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Üsküdar’da yer alıyor.

- Sahnelerin %75’i düzenli iletişim stratejisine sahip değil, profesyonel destek alanların oranı %20’nin altında.

- Sahnelerin %94,1’i Instagram kullanıyor; algoritma değişiklikleri ve erişim engelleri sahneleri doğrudan etkiliyor.

- İzleyiciler ve tiyatrolar arasındaki iletişimin ana mecrası sosyal medya.

- Bilet satış platformlarından memnuniyet, satış açısından %68,7 iken, tanıtım açısından %31,3’te kalıyor.

- Yıllık iletişim bütçesi çoğunlukla 100 bin TL’nin altında ve sahnelerin büyük kısmı tarafından yetersiz bulunuyor.

- Sahnelerin yalnızca %11,8’i sponsorluk desteği alabiliyor.

- Medya ile doğrudan ilişki zayıf, tiyatro medyası yetersiz ve taraflı görülüyor.

"Destekleyici yasal düzenlemeler yapılmalı"

Tiyatro sahneleri rapora sundukları görüşlerde merkezi ve yerel yönetimlerden kamusal tanıtım alanlarının tiyatrolara açılmasını, destekleyici yasal düzenlemeler yapılmasını ve merkezi bir dijital platform kurulmasını istedi. Destek kuruluşları ve akademiden veri odaklı çalışmalar ve uzun vadeli kapasite geliştirme programları talep edildi.

Rapor, tiyatrolar için stratejik bir kaynak; politika yapıcılar ve kültür-sanat paydaşları için yol gösterici bir belge niteliği taşıyor. SoFİ, rapor bulgularıyla uyumlu olarak 1-2 Ekim’de İstanbul’da “Tiyatro Sanatçıları için İletişim, Strateji ve Görünürlük Atölyesi” düzenliyor. Ekim ayında ayrıca tematik çevrim içi atölyeler gerçekleştirilecek.

Raporun tamamına sofi.org.tr adresinden ulaşılabilir.

(NÖ)