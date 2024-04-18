Tiyatro Kooperatifi'nin yeni yönetim kurulu başkanı Mert Fırat oldu

Tiyatro Kooperatifinin gelecek dönemdeki yol haritasının görüşüldüğü 5. Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim kurulu seçimi tamamlandı.

Kooperatifin yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu Başkanı Mert Fırat oldu.



Tiyatro Kooperatifi ortaklarının katılımıyla gerçekleşen toplantı önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy'un açılış konuşması ile başladı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında kooperatifin ileriye dönük hedefleri, özel tiyatroların yaşadığı sorunlar ve beklentileri yer alırken, toplantıda aynı zamanda yeni Yönetim Kurulu üyeleri de duyuruldu.

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Gülhan Kadim ve Muharrem Uğurlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Burak Satıbol, Hakan Silahsızoğlu, Eyüp Emre Uçaray ve Vildan Güleç olarak belirlendi.

"Bakanlık ve belediyelere taleplerimizi ileteceğiz"

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Yeşim Özsoy'dan devralan Mert Fırat şunları söyledi:

"Tiyatro Kooperatifi olarak bundan sonraki süreçte de özel tiyatroların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hak savunuculuğu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda en büyük hedefimiz tabi ki özel tiyatroların yasal statüsünün değişmesi ve özel tiyatroların projelerine yapılacak devlet desteklerinin artırılması yönündeki çalışmalarımıza hız vermek olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere, taleplerimizi dile getirerek değişim ve dönüşümün zorlayıcısı olacağız.”



Yeni dönemde özellikle kurumsal desteklerin artırılması için çalışmalara ağırlık verileceğini belirten Mert Fırat, “Kumbara Sende projemizle Adana, Diyarbakır, Hatay, İstanbul ve Osmaniye'den toplam 30 özel tiyatronun aylık kira giderlerinden nakliye ücretlerine, faturalarından personel maaşlarına kadar pek çok farklı alandaki ihtiyaçlarını karşıladık. Bu desteklerin tek seferlik kalmaması ve tiyatroların sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarımıza hız vereceğiz” dedi.(AÖ)