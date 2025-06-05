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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 12:04
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DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Tiyatro Kooperatifi: Bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz

Tiyatro Kooperatifi, bu dayanışma hareketine katkı sunmak isteyen tüm sanatseverleri yaz boyunca tiyatro salonlarına davet ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tiyatro Kooperatifi: Bu yaz sahnelerimizi kapatmıyoruz

Tiyatro Kooperatifi, ekonomik ve toplumsal zorlukların gölgesinde sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü büyütmek amacıyla “Bu Yaz Sahnelerimizi Kapatmıyoruz” kampanyasını başlatıyor.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan kampanya süresince kooperatife bağlı tiyatrolar sahnelerini açık tutarak seyirciyle buluşmayı sürdürecek.

Askıda Bilet Kampanyası

Kampanya, tiyatroların sadece oyun sergilenen mekânlar olmadığını; aynı zamanda birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yaşandığı alanlar olduğunu vurgulayan bir yaklaşımla hayata geçiriliyor.

Seyircilerin tiyatroya erişimini kolaylaştırmak amacıyla “1 bilet alana ikinci bilet %50 indirimli” uygulaması hayata geçirilirken, gençleri de kapsayıcı bir şekilde sürece dahil edebilmek için Askıda Bilet sistemiyle öğrencilerin ücretsiz oyun izleyebileceği olanaklar sunuluyor.

Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve sanatçı Mert Fırat, kampanyanın amacını şöyle dile getirdi:
“Sahnelerimiz sadece gösteri alanları değil; umudun, direnişin ve dayanışmanın yeşerdiği yerlerdir. Ekonomik ve sosyal zorluklara karşı birlikte üretmeyi ve birlikte direnç göstermeyi seçiyoruz. Bu yaz sadece oyunlar oynamıyoruz; bir araya gelmenin ve geleceğe umutla bakmanın gücünü hep birlikte yeniden inşa ediyoruz.”

Tiyatro Kooperatifi, bu dayanışma hareketine katkı sunmak isteyen tüm sanatseverleri yaz boyunca tiyatro salonlarına davet ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
tiyatro tiyatro akademi
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17 Nisan 2025
/haber/tiyatronun-hafizasi-gavrosnamede-306533
Peki tiyatronun suçu ne?
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/haber/peki-tiyatronun-sucu-ne-306340
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/haber/devlet-tiyatrolari-iktidara-hizmet-eden-bir-kurum-haline-geldi-306050
Bu bir tiyatro yazısı değildir
22 Mart 2025
/yazi/bu-bir-tiyatro-yazisi-degildir-305684
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