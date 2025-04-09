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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2025 08:34
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2025 08:35
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Titanik’in enkazında yeni bulgular: Buzdağı parçaları yolcu kabinlerine girmiş

Titanik uzmanı Parks Stephenson, elde edilen bulgularla ilgili şu yorumu yaptı: “Titanik, bu felaketin yaşayan son tanığı. Hâlâ anlatacak hikâyeleri var.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, derin denizlere batmış dev bir gemi enkazı görülüyor. Görüntünün odak noktasında, batığın ön kısmı (baş kısmı) karanlık mavilikler içinde yükseliyor. Üst kısmında paslanmış, yosunlarla kaplı direk benzeri yapılar silüet halinde belirgin. Geminin üzeri zamanın ve doğanın izlerini taşıyor.
Fotoğraf: AA

Dünyanın en trajik deniz kazalarından biri olan Titanik faciasına dair yürütülen yeni dijital incelemeler, felaketin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı.

Tam kapsamlı 3 boyutlu taramalar sonucunda, geminin gövdesinde A4 kâğıdı boyutlarında çok sayıda delik olduğu ve çarpışma sırasında buzdağı parçalarının bazı yolcu kabinlerinin içine kadar ulaştığı belirlendi.

“Enkazdan yeni hikâyeler çıkıyor”

BBC’nin haberine göre, okyanusun 3 bin 800 metre derinliğindeki enkaza yönelik yapılan ilk tam kapsamlı dijital tarama, geminin batış sürecine ilişkin yeni ipuçları sundu. 1912 yılında bir buzdağına çarparak batan Titanik’in 3D görüntülerinde, gövdesinde küçük ama etkili deliklerin bulunduğu tespit edildi.

Titanik uzmanı Parks Stephenson, elde edilen bulgularla ilgili şu yorumu yaptı:

“Titanik, bu felaketin yaşayan son tanığı. Hâlâ anlatacak hikâyeleri var.”

Stephenson’a göre, bu küçük delikler ve buzdağı parçalarının kabinlere kadar ulaşması, geminin beklenenden çok daha hızlı batmasına neden oldu.

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Yeni görüntüler, sadece yapısal hasarları değil, insan hikâyelerini de gözler önüne serdi. Geminin kazan dairesinde görev yapan işçilerin, gemi batarken dahi ışıkları açık tutmak için fırınlara kömür taşıdığı ve elektrik sistemini ayakta tutmaya çalıştığı anlaşıldı.

Stephenson, bu çabanın hayat kurtardığını vurgulayarak, “Işıkların açık kalması sayesinde cankurtaran botları karanlıkta değil, az da olsa aydınlatılmış bir ortamda suya indirilebildi,” dedi. Araştırmacılara göre, bu durum buhar vanalarının hala açık olmasından da anlaşılıyor.

Titanik hakkında

Titanik, 10 Nisan 1912’de İngiltere'nin Southampton kentinden New York’a doğru yola çıkmıştı. 2 bin 224 yolcu ve mürettebat taşıyan dev yolcu gemisi, 15 Nisan 1912 gecesi bir buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in soğuk sularına gömüldü. Kazada 1.500’den fazla insan yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan Carpathia isimli gemi 710 kişiyi kurtarabildi.

(EMK)

 

Haber Yeri
İstanbul
Titanik
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