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Yayın Tarihi: 9 Ocak 2025 11:00
 ~ Son Güncelleme: 9 Ocak 2025 11:25
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Tişrin Barajı yakınlarında bombardıman: En az 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Tişrin Barajı için yola çıkan sivil bir konvoyun yakınlarına düzenlenen bombardımanda en az 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Tişrin Barajı yakınlarında bombardıman: En az 5 sivil hayatını kaybetti
Fotoğraf: @aanes__official/X

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Tişrin Barajı ve çevresinde çatışmalar devam ederken, dün (8 Ocak) bölge sakinlerinden oluşan sivil bir konvoy, saldırıları protesto etmek amacıyla baraja doğru hareket etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu birlikleri, Tişrin Barajı yakınlarında bu konvoyu hedef aldı.

SOHR, barajın yaklaşık 100 metre yakınında bulunan iki sivil aracın SİHA ile doğrudan vurulduğunu, saldırı sonucunda en az 5 sivilin hayatını kaybettiğini ve 2’si gazeteci olmak üzere 14 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Tişrin Barajı’nda nöbet eylemi

Kobanî, Tabka, Rakka, Kamışlı ve Haseke gibi bölgelerden yola çıkan binlerce kişi, Tişrin Barajı’na yönelik saldırıları protesto ediyor ve bu saldırıların durdurulmasını talep ediyor. SOHR ayrıca, TSK ve SMO’nun topçu ateşiyle sivillerin ilerleyişini durdurmaya ve geri çekilmeye zorlamaya çalıştığını belirtti.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, saldırıların ardından Tişrin Barajı’na ulaşan siviller nöbet eylemi başlattı.

Fotoğraflar: ANHA

SDG ve Özerk Yönetim’den açıklama

Suriye merkezli Kuzey Haber Ajansı’nın (NPA) aktardığı açıklamaya göre, SDG, Tişrin Barajı yakınlarında sivilleri hedef alan saldırıyı kınadı.

SDG, Türkiye’nin SİHA’lar kullanarak sivil altyapıyı hedef aldığını ve sivillerin hayatını tehlikeye attığını savundu.

Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı’nın bölge sakinleri için “hayati bir yaşam kaynağı” olduğunu belirten SDG, ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak Türkiye’nin bölgedeki askeri operasyonlarının durdurulmasını talep etti.

*Sivil konvoy, Tişrin Barajı yolunda. (Fotoğraf: @aanes__official/X)

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, yazılı açıklamayla Tişrin Barajı yakınlarındaki saldırıya tepki gösterdi.

ANHA’nın aktardığına göre, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Koalisyon, Birleşmiş Milletler ve yerel ile uluslararası örgütlere acil müdahale çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Tişrin Barajı ve bölgenin diğer altyapı tesislerine yönelik saldırıların ‘acilen’ durdurulması talep edildi.

*Özerk Yönetim, sosyal medya platformu X'te bombardıman anına ait dron görüntülerini paylaştı:

SOHR: 8 günde 16 saldırı düzenlendi

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, Türkiye, 2025 yılının başından bu yana ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ kontrolündeki bölgelere 16 SİHA saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda toplamda 9 kişi hayatını kaybetti; ölenler arasında 3 askeri unsur ve 6 sivil bulunuyor. Ayrıca, 4’ü askeri unsur ve 17’si sivil olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı.

Hava saldırılarının bölgelere göre dağılımı:

  • Halep kırsalı: 8 saldırıda 3’ü askeri unsur, 6’sı sivil olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. 2’si askeri unsur, 17’si sivil olmak üzere 19 kişi yaralandı.
  • Rakka: 6 saldırıda İç Güvenlik Güçleri’nden (Asayiş) 2 kişi yaralandı.
  • Haseke: 2 saldırı gerçekleşti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye siha saldırısı Tişrin Barajı suriye demokratik güçleri suriye milli ordusu Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi
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