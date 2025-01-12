Tiryaki: İktidar, kayyım atanması için bahane yaratmaya çalışıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Akdeniz Belediyesi eş başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan bugün Mersin Adliyesine sevk edildi.

10 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan Mersin’in Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan ve 4 belediye meclis üyesinin gözaltındaki ifade işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Süreci yakından takip eden DEM Parti milletvekilleri, Mersin Adliyesinin polis kuşatması altına alınması üzerine açıklama yaptı.

“Türkiye 15 Temmuz’dan beri kalıcı bir olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyor. Bunun en önemli kanıtı bugün Mersin Adliyesinin polis ablukası altına alınmasıdır, seçilmiş belediye başkanları gözaltına alındı diye belediye binasının polis kuşatması altına alınmasıdır.” diyen DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki şöyle konuştu:

Bugün de henüz bir kayyum kararı alınmadan, henüz belediye eş başkanları hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmadan belediye eş başkanlarımız gözaltına alındığı için belediyeye giriş engellenmektedir. Fiili OHAL rejimi tam olarak budur. Siyasi iktidar Akdeniz Belediyesine kayyum atayacağını gözlerimizin içine soka soka göstermektedir. Biz bunu kabul etmiyoruz.

"Henüz kayyım atanmış değil"

Siyasi iktidar, bu hukuksuzluğu gizleme gereği bile duymuyor. Bakın bir kez daha söylüyorum: Akdeniz Belediyesine henüz kayyum atanmış değil. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanlarımız görevden uzaklaştırılmış değil. Meclis üyelerimizle ilgili herhangi bir hukuksal karar alınmış değil. Belediye yöneticileriyle ilgili hiçbir karar alınmış değil.

Ama buna rağmen güvenlik görevlileri, polis şefleri; belediyenin yöneticilerinin, belediyenin seçilmiş meclis üyelerinin ve belediye çalışanlarının belediyeye girmesini engelleyebilmektedir.

"Kayyım atanması için bahane yaratmaya çalışıyor"

Arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının sadece bir tek nedeni var: Siyasi iktidar, kayyım atanması için bir bahane yaratmaya çalışıyor. Bugüne kadar arkadaşlarımızla ilgili açılmış bir ceza davası, başlatılmış bir soruşturma yoktu. Arkadaşlarımızın yürüttükleri belediye göreviyle ilgili herhangi bir suçlama da yoktu.

Bugün de arkadaşlarımıza belediyede hırsızlık yaptıklarına, belediyede yolsuzluk yaptıklarına veya belediyede rüşvet yediklerine dair hiçbir suçlama yöneltilmemiştir, yöneltilemez. Belediyelerimizi, eş başkanlarımız çok güzel bir şekilde yönetmiştir, seçimle göreve geldiklerinden beri hiçbir hukuksuzluğa izin vermemiştir.

"Uyduruk sorular sorulmaktadır"

Bu yüzden emniyet ve savcılık ifadelerinde sadece uyduruk sorular sorulmaktadır. Arkadaşlarımıza, açık ihaleyle kırtasiye alışverişleri, kim olduğunu bilmediğimiz gizli tanıkların ifadeleri bir suçmuş gibi yöneltilmektedir.

Bakın size sadece birkaç tane örnek vereceğim: Gizli tanıklar arkadaşlarımıza örgüt talimatıyla örgüte yakın kişileri belediyede işe aldıklarını söylemiş. Tek bir personel almamış belediye eş başkanlarımıza “siz örgüt talimatıyla belediyeye personel aldınız” diyorlar. Belediye eş başkanlarımızdan birisi avukat olarak görev yaptığı sırada bir müvekkilinden yürüttüğü avukatlık mesleğiyle ilgili bir şirketten aldığı parayı sanki illegal bir paraymış gibi masraf raporlarıyla arkadaşlarımıza suç olarak yöneltiyorlar. Bu büyük bir yalan.

"Kayyım atanmasını protesto ettikleri için"

Arkadaşlarımıza yöneltebilecekleri tek bir suç olmadığı için, arkadaşlarımıza “hırsızlık yaptınız”, “yolsuzluk yaptınız”, “rüşvet yediniz” diyemedikleri için belediye eş başkanlarımıza ve meclis üyelerimize yönelttikleri sorulardan bir tanesini biliyor musunuz?

Dersim'e, Batman’a, Mardin’e, Haymeti’ye kayyum atanmasını protesto ettikleri için arkadaşlarımıza “siz örgüt talimatıyla bu etkinliklere katıldınız” dediler. Arkadaşlarımızın bir örgüt talimat aldığı doğru. Ama o örgüt illegal bir örgüt değil. O örgüt DEM Parti'dir. DEM Parti'nin aldığı karar uyarınca bugün partimizin bütün yöneticileri, üyeleri, DEM Parti’ye oy vermiş insanlar burada.

"Başka bir suç bulamadıkları için"

Bu yüzden Dersim’e, Batman'a, Mardin'e, Halfeti'ye, Bahçesaray'a, kayyum atandığında Hakkari'ye kayyum atandığında oradaydık. Yaptığımız tek bir şey vardı ve emin olun bu meşruydu. Demokrasiye sahip çıktığımız için oradaydık. Ama bütün bunlar, başka bir suç bulamadıkları için, bir kılıf bile uyduramadıkları için şimdi arkadaşlarımıza bir suç gibi yöneltiliyor.

Arkadaşlarımız büyük bir moralle ifade verdiler ve büyük bir moralle şimdi savcının karşısında ifade veriyorlar, çünkü gizledikleri, sakladıkları, işledikleri hiçbir şey yok.