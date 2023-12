Tirkiyeyê li Şengalê êrîşî konên karkeran kir: 5 kes mirin

Tirkiyeyê li Şengalê bi balafireke bêmirov êrîşî konên karkeran kir ku bîra avê dikolan. Di encama êrîşê de 5 karker mirin, 2 karker jî birîndar bû.

Rêveberiya Xweser a Şengalê bang li gel kir ku li dijî vê êrîşê rabin.

Piştî êrîşa ku di 1ê Çiriya Pêşiyê ya sala 2023yan li Enqereyê, li dijî Wezareta Kar û Barên Derve pêk hat, Tirkiyeyê jêrxan û serxana sazûmaniyê ya Rêveberiya Xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê kire hedef.

Wezîrê Kar û Barên Derve Hakan Fîdanî di 4ê Çiriya Pêşiyê de daxuyaniyek dabû û gotibû, Bi taybet li Iraq û Sûriyeyê hemû avahiyên jêrxan û serxana PKK û YPGyê, avahiyên enerjiye ji niha û pê de hedefên rewa yên hêzên me yên ewlehiyê, hêzên me yên çekdar û saziyên me yên îstîxbaranê ne.”

Enqereyê gelek caran aşkere kiribû ku rêveberiya xweser û hêzên berevaniyê yên Şengalê jî li gorî vê rewşê, hedef in.

Sê caran êrîşî konên karkeran kirin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, Rêveberiya Xweser a Şengalê ragihandiye ku balafirên bêmirov ên Tirkiyeyê 3 caran êrîşî konên karkeran kirine.

Karker ji bo avê ji Kora Simoqyayê ya Mezargehê bikşînin, bîr dikola.

Di encama bombebaranê de 5 karker mirin û 2 karker jî birîndar bûn. Derbarê nasnameya mirî û birîndaran de agahî nehatine bidestxistin.

Li gorî zanyariyên ji çavkaniyên herêmî hatine wergirtin, karkeran xebatên kolandina bîrên avê ji bo gundên devera Kora Simoqya dikirin, hatine hedef girtin.

Piştî êrîşê, Rêveberiya Xweser a Şengalê bang li gelê Şengalê kir ku îro saet di 10.00ê de li ber avahiya Meclîsa Gel a Xanesorê kom bibin.

Li gorî nûçeya MAyê, balafirên şer ên Hêzên Asmani yên Tirkan di ser Binarê Qendîl û Pişderê de jî ji nez ve firiyan û gundê Enzê yê Binarê Qendîlê bombebaran kirin. (AEK/FD)