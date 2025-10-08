TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 8 Cotmeh 2025 09:36
 ~ Nûkirina Dawî: 8 Cotmeh 2025 17:02
1 xulek Xwendin

Tirkiyeyê îtîrazî biryara DMMEyê a derbarê Selahattin Demirtaş de kir

Tirkiyeyê xwest ku Daîreya Mezin a DMMEyê biryara derbarê Selahattîn Demîrtaş de careke din binirxîne. Rojek mabû ku roja serlêdanê bi dawî bibe, Tirkiyeyê îtiraz kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Tirkiyeyê îtîrazî biryara DMMEyê a derbarê Selahattin Demirtaş de kir

Tirkiyeyê xwest ku biryara ji bo Hevserokê berê yê HDPê Selahattîn Demîrtaş hatiye dayîn,  Daîreya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê wê biryarê careke din binirxîne.

Biryara derbarê Demîrtaşî de 2emîn Daîreya DMMEyê dabû. Tirkiyeyê jî Daîreya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê wê biryarê careke din binirxîne.

Dema dawî ya ji bo îtîrazkirina biryarê 8ê Cotmehê bû.

Biryarên DMMEyê

Hevserokên HDPê Selahattîn Demîrtaş, Figen Yuksekdag û  siyasetmedarên din di çarçoveya xwepêşandanên Kobaniyê yên 6-8ê Cotmehê de 9 sal in di girtîgehê de ne. Ji 4ê Mijdara 2016an vir ve, DMMEyê sê caran biryar daye ku mafê Demîrtaş hatiye binpêkirin û xwestiye bê berdan.

Biryar:

  • Daîreya DMMEyê, 20ê Mijdara 2018an
  • Daîreya Mezin a DMMeyê, 22ê Kanûna Pêşîn a 2020an
  • Daîreya Mezin a DMMEyê, 8ê Tîrmeha 2025an

Tirkiyeyê ev her sê biryar jî pêk neanîn. Herî dawî Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê di civîna xwe de biryara 'Daîreya Mezin a DMMEyê' ya 22ê Kanûna Pêşîn a 2020an' anî rojeva xwe û daxwaza berdana Demîrtaş kir.

(AB/AY)

Stenbol
selahattîn demîrtaş biryarên DMMEyê
