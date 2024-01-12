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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 13:02
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 13:06
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Tire Başköylü kadınlar film etkinliğinde buluştu

Başköylüler, köylerine jeotermal enerji santrali yapılmasına karşı verdikleri mücadele ile gündeme gelmiş ve verdikleri mücadeleyi kazanmışlardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Tire Başköylü kadınlar film etkinliğinde buluştu

Mücadeleleriyle köylerine jeotermal enerji santrali yapılmasına izin vermeyen Başköylü kadınlar, kısa film gösteriminde buluştu. 

Ekmek ve Gül'ün geçtiği haber egöre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğünün düzenlediği “İzmir’de Kadınlar Sinema Yapıyor” diyerek Tire Başköy’de kadınlar buluştu.

Başköylüler, köylerine jeotermal enerji santrali yapılmasına karşı verdikleri mücadele ile gündeme gelmiş ve verdikleri mücadeleyi kazanmışlardı.

Köy kahvesinde gerçekleştirilen etkinlikte kız çocuklarının evlendirilmesini konu alan “Adım Yalnızlık” isimli kısa film gösterildi. 

(EMK)

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