TİP’ten saat 06.30’da yaz saati protestosu: "Saatleri ileri al!"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, kalıcı yaz saatini uygulamasını protesto etmek için bu sabah saat 06.30’da Ankara'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüdü.

Yürüyüşte “AKP’nin saati doldu: Tünelin sonunda ışık görünüyor!”, “Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu”, “Gece gündüz para peşinde”, “Felekten Bir Gece - EnerjiSA”, “Bu saatte Gandalf bile gelmez”, “Yaşasın gece ve gündüzün eşitliği: Saatleri ileri al!”, “Kusura bakma patron, akşamdan kalmayız!” dövizleri taşındı.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada özetle şöyle dendi:

“2016 senesinde, Saray damadı olmaktan başka hiçbir vasfı olmayan Enerji Bakanının keyfi kararıyla ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Gerekçesinde aklımızla alay edercesine ‘Gün ışığından daha fazla faydalanmak için’ denen bu karar ile kış aylarında mesai ve ders başlangıçlarında karanlığa mahkum edildik.

Bakan Bayraktar: Kış saati uygulamasına geçilmeyecek

“Sabahları aydınlatacağız”

“Emekçiler el yakan faturalarla boğuşurken enerji tekelleri daha fazla kâr etsin diye verilen bu karar, mağdur yurttaşların tüm itiraz ve isyanına kulak tıkanarak bugüne kadar uygulandı. Bu kararı verenlerin, canından, sağlığından, sevdiklerinden başka derdi olmayanların sesini duymadığına utançla şahit oluyor, bugün bu kararın müsebbiplerinin kapısına bu sesi haykırmak için dayanıyoruz.

“Öğrenmek, üretmek için değil hayatta kalmak için yollara düşen gençler, emekçiler, kardeşler… Patronların aç gözü doysa, gün ışığını görerek başladığımız günleri gün kararmadan bitirebiliriz biliyoruz.

“Ayın sonunu getirmek için soğukta, karanlıkta yollara dökülmenin zorluğunu bu kararı verenler anlamaz, biliyoruz. Sesimizin işe giderken, okuldan dönerken eriştiği kardeşler, bu ülkenin sabahlarından umudu kesmeyin, sarayın kararttığı sabahları fenerlerimizle, meşalelerimizle, mücadelemizle aydınlatacağız.”