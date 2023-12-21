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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 10:56
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 15:17
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TİP’ten saat 06.30’da yaz saati protestosu: "Saatleri ileri al!"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyen TİP Ankara İl Örgütü, kalıcı yaz saati uygulamasına son verilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
TİP’ten saat 06.30’da yaz saati protestosu: "Saatleri ileri al!"
Fotoğraf: TİP Basın

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü, kalıcı yaz saatini uygulamasını protesto etmek için bu sabah saat 06.30’da Ankara'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yürüdü.

Yürüyüşte “AKP’nin saati doldu: Tünelin sonunda ışık görünüyor!”, “Şu karanlık günün elbet gelecektir sonu”, “Gece gündüz para peşinde”, “Felekten Bir Gece - EnerjiSA”, “Bu saatte Gandalf bile gelmez”, “Yaşasın gece ve gündüzün eşitliği: Saatleri ileri al!”, “Kusura bakma patron, akşamdan kalmayız!” dövizleri taşındı.

Bakanlık önünde yapılan açıklamada özetle şöyle dendi:

“2016 senesinde, Saray damadı olmaktan başka hiçbir vasfı olmayan Enerji Bakanının keyfi kararıyla ülke genelinde kalıcı yaz saati uygulamasına geçildi. Gerekçesinde aklımızla alay edercesine ‘Gün ışığından daha fazla faydalanmak için’ denen bu karar ile kış aylarında mesai ve ders başlangıçlarında karanlığa mahkum edildik.

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“Sabahları aydınlatacağız”

“Emekçiler el yakan faturalarla boğuşurken enerji tekelleri daha fazla kâr etsin diye verilen bu karar, mağdur yurttaşların tüm itiraz ve isyanına kulak tıkanarak bugüne kadar uygulandı. Bu kararı verenlerin, canından, sağlığından, sevdiklerinden başka derdi olmayanların sesini duymadığına utançla şahit oluyor, bugün bu kararın müsebbiplerinin kapısına bu sesi haykırmak için dayanıyoruz.

“Öğrenmek, üretmek için değil hayatta kalmak için yollara düşen gençler, emekçiler, kardeşler… Patronların aç gözü doysa, gün ışığını görerek başladığımız günleri gün kararmadan bitirebiliriz biliyoruz.

“Ayın sonunu getirmek için soğukta, karanlıkta yollara dökülmenin zorluğunu bu kararı verenler anlamaz, biliyoruz. Sesimizin işe giderken, okuldan dönerken eriştiği kardeşler, bu ülkenin sabahlarından umudu kesmeyin, sarayın kararttığı sabahları fenerlerimizle, meşalelerimizle, mücadelemizle aydınlatacağız.”

Yaz saati uygulaması hakkında

"Yaz saati uygulaması" veya "Daylight saving time" (DST), birçok ülkede saatlerin yaz aylarında bir saat ileri alınması ve kış aylarında bir saat geri alınması anlamına geliyor. 

Bu uygulama, başlangıçta gün ışığından daha fazla yararlanmak için tasarlansa da zaman içerisinde devletlerin kâr odaklı enerji politikalarının aracı haline geldi. 

Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçti. Dünya genelinde saatler, 29 Ekim 2023’te geri alınırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 13 Aralık 2023’te, yaz saati uygulamasının yıl boyunca değişmeyeceğini söyledi:

“İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağarıyor, Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine saat 8.30'da. Oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum.” (TY)

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı yaz saati uygulaması kalıcı yaz saati uygulaması Alparslan Bayraktar
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