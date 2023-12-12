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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 16:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 16:45
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TİP’ten DEM Parti’ye ziyaret

“Ortak mücadele alanı içinde olunabilecek her kesimle; kadın, ekoloji, inanç, sınıf güçleriyle bir araya gelme ve mücadelemizi büyütme konusunda kararlıyız.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/tipten-dem-partiye-ziyaret.jpg
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti, 4. Büyük Kongreleri sonrası, bugün Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti.

HDP Genel Merkezi’ne giden TİP heyetinde Genel Başkan Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün yer aldı. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Eş Genel Başkan Yardımcısı İlknur Birol karşıladı.

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DEM Parti’den açıklama

Ziyarete dair açıklama yapan DEM Parti, şöyle dedi:

"Küresel ve bölgesel krizlerin etkilerinin doğrudan yansıdığı Türkiye’nin her geçen gün uçuruma sürüklendiği tespitinin yapıldığı görüşmede, böyle bir süreçte buluşma ve karşılıklı görüş alışverişinin önemine işaret edildi. Türkiye halklarının içerisinden geçtiği siyasi ve ekonomik krizin yarattığı zorlu koşullara karşı esas mücadele hattının fabrikalarda, tarlalarda, sokaklarda toplumla ortaklaşılarak örülmesi gerektiğine işaret edilen görüşmede, ‘Toplumsal mücadelenin ortaklaşılması gerektiğinin bilincindeyiz. Ortak mücadele alanı içinde olunabilecek her kesimle; kadın, ekoloji, inanç, sınıf güçleriyle bir araya gelme ve mücadelemizi büyütme konusunda kararlıyız’ görüşünde ortaklaşıldı.

"Ayrıca görüşmede Kürt sorununun demokratik çözümünde sadece devleti ve iktidarı ilgilendiren boyuta değil; aynı zamanda demokrasi güçlerinin sorumluluğuna ve ortak mücadelenin önemine dikkat çekildi ve Türkiye’nin demokratik, adil ve barışçıl geleceği için geniş kapsamlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Mutlak tecrit, siyasi tutsakların başlatmış olduğu açlık grevi, yaklaşan yerel seçimler ve Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumunun de ele alındığı görüşmede ortaklaşmanın gereğine ve önemine değinildi." (TY)

TİP dem parti can atalay Emek ve Özgürlük İtifakı
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