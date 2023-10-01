TİP’ten Ankara’ya “Özgürlük Yürüyüşü”

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Erkan Baş, bu sabah Hatay’dan Ankara’ya “Özgürlük Yürüşü” başlattıklarını açıkladı.

Baş, yürüyüşle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ankara'ya uzanacak Özgürlük Yürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze.”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın başlattığı ve Hatay'dan Ankara'ya uzanacak #ÖzgürlükYürüyüşü'nün ilk gününde destek veren dostlar ve kurumlar:



Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri,



YSP Milletvekili Tülay Hatimoğulları

YSP Milletvekili Ali Bozan

YSP Hatay İl Örgütü



EHP Genel… pic.twitter.com/NmEAqsb9uQ — Özgürlük Yürüyüşü (@yuruozgurluge) October 1, 2023

Başta TİP Milletvekili Can Atalay olmak üzere bütün Gezi tutsaklarının hukuksuz tutsaklıklarının son bulması için yapılan "Özgürlük Yürüyüşü" başladı.

Yürüyüşe TİP'in yanı sıra EHP, SYKP, EMEP, TÖP gibi devrimci partiler de katılıyor. pic.twitter.com/1NLAq7MCzX — Laborans (@LaboransS) October 1, 2023

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasında yargılanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen cezaları onarken Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’ın cezalarını bozdu ve tahliye kararı verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Hatay’dan Ankara’ya yürüyeceklerini açıklamıştı.

“Susmayacağız”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bu sabah başlayan yürüyüş öncesinde Hatay’daki depremin ardından kurulan Asi Yaşam Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Baş buradaki açıklamasında, “Herkes bilsin: Bir adım bile geri atmayacağız! Köşemize sinip beklemeyeceğiz. Susmayacağız! Susmamayı, itaat etmemeyi Gezi Direnişi’nde öğrendik!” dedi. (AS)