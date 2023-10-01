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Yayın Tarihi: 1 Ekim 2023 11:50
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2023 13:28
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TİP’ten Ankara’ya “Özgürlük Yürüyüşü”

“Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/01/tipten-ankaraya-ozgurluk-yuruyusu.jpg

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Erkan Baş, bu sabah Hatay’dan Ankara’ya “Özgürlük Yürüşü” başlattıklarını açıkladı.

Baş, yürüyüşle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ankara'ya uzanacak Özgürlük Yürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze.”

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi davasında yargılanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’e verilen cezaları onarken Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay’ın cezalarını bozdu ve tahliye kararı verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, Hatay’dan Ankara’ya yürüyeceklerini açıklamıştı.

“Susmayacağız”

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık bu sabah başlayan yürüyüş öncesinde Hatay’daki depremin ardından kurulan Asi Yaşam Merkezi’nde basın açıklaması düzenledi.

Baş buradaki açıklamasında, “Herkes bilsin: Bir adım bile geri atmayacağız! Köşemize sinip beklemeyeceğiz. Susmayacağız! Susmamayı, itaat etmemeyi Gezi Direnişi’nde öğrendik!” dedi. (AS)

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