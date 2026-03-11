TİP’in Onur Ayı etkinliği dosyasında takipsizlik kararı verildi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, “Haziran’da TİP Yanında” etkinliğinde 28 Haziran 2025’te gözaltına alınan 47 kişi hakkında açılan dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik) verildiğini duyurdu.

Büronun dün (10 Mart) yaptığı açıklamada “Hukuksuz gözaltılarla ve yargı taciziyle bizi yıldırmaya çalışsanız da hak arayışımızın meşru olduğunu biliyoruz. Yargıyı bir tehdit aracına dönüştürdüğünüz her ana karşı adil, eşit ve özgür bir yaşam hakkımızı savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz,” ifadelerine yer verildi.

Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı