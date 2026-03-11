ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 11.03.2026 15:43
 SG: Son Güncelleme: 11.03.2026 15:43
TİP’in Onur Ayı etkinliği dosyasında takipsizlik kararı verildi

Türkiye İşçi Partisi: “Yargıyı bir tehdit aracına dönüştürdüğünüz her ana karşı adil, eşit ve özgür bir yaşam hakkımızı savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TİP’in Onur Ayı etkinliği dosyasında takipsizlik kararı verildi
Fotoğraf: Canva

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Bürosu, “Haziran’da TİP Yanında” etkinliğinde 28 Haziran 2025’te gözaltına alınan 47 kişi hakkında açılan dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (takipsizlik) verildiğini duyurdu.

Büronun dün (10 Mart) yaptığı açıklamadaHukuksuz gözaltılarla ve yargı taciziyle bizi yıldırmaya çalışsanız da hak arayışımızın meşru olduğunu biliyoruz. Yargıyı bir tehdit aracına dönüştürdüğünüz her ana karşı adil, eşit ve özgür bir yaşam hakkımızı savunmaya ve büyütmeye devam edeceğiz,” ifadelerine yer verildi.

Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
Gazeteci İrfan Değirmenci ve 12 TİP'li serbest bırakıldı
28 Haziran 2025

Ne olmuştu?

TİP’in geçen yıl Onur Ayı kapsamında Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda düzenlediği etkinlikte, aralarında Parti Meclisi Üyesi İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Basel, İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban ile Öğrenci Bürosu ve Parti Meclisi Üyesi Ilgaz Özer’in de bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılıktaki ifadelerin ardından 28 kişi serbest bırakılırken, Değirmenci’nin de aralarında olduğu 13 kişi karakola imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Hâkimlik, 13 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek serbest bırakılmalarına hükmetmişti. (TY)

