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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 12:23
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 16:49
2 dk Okuma

SEÇİM 2024

TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan oldu

Gökhan Zan, “Gazi Mustafa Kemal’in ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ sözünü bir kenara atamazdım. Hatay, sadece Hatay’ın şahsi meselesi değildir, 85 milyon insanın meselesidir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan oldu
Fotoğraf: TİP Basın Bürosu

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı, eski milli futbolcu Gökhan Zan oldu.

Kadıköy’de TİP İstanbul İl Başkanlığı’nda yapılan basın toplantısına TİP’li milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık’ın yanı sıra Gökhan Zan ve Barış Atay Mengüllüoğlu katıldı.

Gökhan Zan adaylık konuşmasında, “Şimdiye kadar iktidarı konuştuk. Ama iktidardan farkı olmayanları desteklemeye mecbur bırakılmamızı da konuşacağız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı bu felaketin sorumluları arasındadır” dedi ve Lütfü Savaş’ın bir kez daha CHP’den aday gösterildiğine dikkat çekti.

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“Halk, CHP’nin önüne gerçek anketi koydu”

6 Şubat anmasında Lütfü Savaş’a yönelik protestoları hatırlatarak “Halk, CHP’nin önüne gerçek anketi koymuştur” diyen Zan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“O yüzden bu tabloyu görüp sessiz kalmamız mümkün değildi. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Hatay benim şahsi meselemdir’ sözünü bir kenara atamazdım. Hatay, sadece Hatay’ın şahsi meselesi değildir, 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Ve Hatay’ı emanet etmiştir 85 milyona. Bir vatandaş olarak, kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. O nedenle bugün bir yola çıkıyoruz.  Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanları ve kanaat önderleriyle, hukukçularıyla, Hatay’ın tarihini bilen insanlarıyla, gençleriyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Hatay halkına sorduk, onları dinlendik. Hatay İttifakı etrafında ve Türkiye İşçi Partisi çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmam konusunda görüş birliğine vardık.” 

Zan ayrıca, adaylığının yalnızca Lütfü Savaş’a karşı olmadığını belirterek, “Hatay’ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım” dedi.

Gökhan Zan kimdir?
Gökhan Zan kimdir?
12 Şubat 2024

(VC)

 

Seçim 2024 31 mart yerel seçimleri TİP hatay hatay büyükşehir belediyesi türkiye işçi partisi Gökhan Zan
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