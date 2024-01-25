TİP, TÜGVA’nın hedef gösterdiği akademisyen Sayın’ın işten çıkarılacağı iddialarını Meclis’e taşıdı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Kadir Has Üniversitesi’nde “ibadethaneye ayakkabıyla girdiği” iddiasıyla iktidara yakın kişi ve kurumlar tarafından hedef gösterilen araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın’ın işten çıkarılacağına ilişkin iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.
Kadir Has Üniversitesi’nde geçen ay meydana gelen olayda, araştırma görevlisi Sayın, ibadethaneyi kullanan öğrencileri ayakkabılarını odasının önüne koymamaları konusunda uyardı. Tartışmanın görüntülerini kayda alan öğrenciler, videoyu sosyal medyada paylaştı.
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Ardından akademisyen Sayın, iktidara yakın TÜGVA ve kişiler tarafından “ibadethaneye ayakkabıyla girdiği” iddiasıyla hedef gösterildi.
Üniversite yönetimi de hakkında soruşturma başlatılan akademisyene, sözlü olarak sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ifade ettti.
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Kadıgil de Sayın’ın işten çıkarılacağına yönelik iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruları yöneltti:
- Bir akademisyenin öğrencilere okul kurallarını hatırlatarak uyarması sonucu hedef haline getirilerek işinden edilmesine yol açanlarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatacak mısınız?
- Yaptığınız protokollerle Bakanlığınız bağlı yüzlerce okulda ve üniversitede faaliyet gösteren TÜGVA’nın bir akademisyeni hedef göstermesine ilişkin değerlendirmeniz nedir?
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın “Üniversitelerimizin bir an önce bu problemli zihniyetlerden temizlenmesi gerekir” sözleriyle Akademisyen Sayın’ın işine son verilmesi talimatına ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mıdır?
- İbadet adı altında okul düzenini bozan ve bir akademisyeni hedef haline getiren öğrencilerle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
(RT)