ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2025 16:40
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2025 16:45
1 dk Okuma

TİP, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılmayacak

“Aynı saatlerde Meclis’te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ı ziyaret edeceğiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TİP, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılmayacak
Fotoğraf: TİP/X

Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM’de 28. Dönem 4. Yasama Yılı için yarın (1 Ekim) yapılacak açılış oturumuna katılmayacağını, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı
CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı
27 Eylül 2025

TİP’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yarın TBMM’nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay’dan Ankara’ya Özgürlük Yürüyüşü’nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilere aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa’ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis’te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ı ziyaret edeceğiz.”

Yeni yasama yılı yarın başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yarın gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı’na girecek.

Saat 13.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek, saat 14.00’te ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’na hitap edecek.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
türkiye işçi partisi yeni yasama yılı tbmm açılışı TİP can atalay TBMM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git