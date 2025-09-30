TİP, TBMM’nin yeni yasama yılı açılışına katılmayacak

Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM’de 28. Dönem 4. Yasama Yılı için yarın (1 Ekim) yapılacak açılış oturumuna katılmayacağını, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı

TİP’ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yarın TBMM’nin 28. dönem 4. yasama yılı başlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Erdoğan karşısında ayağa kalkmadığımız, oturumlara katılmadığımız, Hatay’dan Ankara’ya Özgürlük Yürüyüşü’nü başlattığımız günlerden bugüne demokrasi, hak ve özgürlüklerden yana hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi, kaybedilen meşruiyet başka devletlerle kurulan diplomasilere aranmaktadır.

Bu tabloda Anayasa’ya ve AYM kararlarına uymayarak anayasal düzeni fiilen ortadan kaldıran, halk iradesinin seçtiklerini yargı müdahaleleriyle görevinden alıkoyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek TBMM açılış töreninde partimiz yer almayacaktır. Aynı saatlerde Meclis’te görev yapması gerekirken Silivri Cezaevi’nde tutsak edilen seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ı ziyaret edeceğiz.”

Yeni yasama yılı yarın başlıyor TBMM Genel Kurulu, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yarın gerçekleştireceği açılış toplantısıyla 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı’na girecek. Saat 13.00’te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yeni yasama yılı açılışı kapsamında Meclis’teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek, saat 14.00’te ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’na hitap edecek.

(VC)