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KADIN
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 15:02
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 15:05
3 dk Okuma

TİP Sözcüsü Kadıgil, Yeşim Akbaş’ın ölümüne ilişkin İstinaf kararını Meclis gündemine taşıdı

Kadıgil ayrıca, cezasızlık algısına dair yapılan eleştirilere atıfta bulunarak, “Cezasızlık algısı var diyenler dönüp şu karara bakarlarsa, katillere yol verenlerin bizzat kendileri olduklarını göreceklerdir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta bir kişi, turuncu bir pankart tutuyor. Pankart üzerinde büyük harflerle şu yazılar yer alıyor: "ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ YOKTUR, GİZLENEN ERK*K ŞİDDETİ VARDIR." Arka planda karanlık bir ortam ve diğer pankartların hafifçe görüldüğü bir kalabalık dikkat çekiyor. Görselin genel atmosferi bir gece yürüyüşü veya bir protesto etkinliğini yansıtıyor. Bu pankart, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümlerle ilgili bir farkındalık yaratmayı ve erkek şiddetine dikkat çekmeyi amaçlayan güçlü bir mesaj taşıyor.
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın şüpheli ölümüyle ilgili davada istinaf mahkemesinin verdiği kararı Meclis gündemine taşıdı.

Polis komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız’ın lojmanında başından vurularak hayatını kaybeden Akbaş’ın ölümüne ilişkin davada, sanık hakkındaki beraat kararını onaylayan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında yer alan ifadeler tepki çekti.

"Cezasızlık algısı değil, çıplak bir olgu"

Kadıgil, istinaf mahkemesinin, tek sanık olan Doğan Can Yıldız hakkında “kasten öldürme” suçlaması yerine “kasten yaralama” ifadesine yer vermesine ve "iki sanık" ifadesi kullanarak ciddi bir hata yapmasına dikkat çekti. Kadıgil, “Bir kadının hayatının ne kadar ucuz olduğunun fotoğrafı olan bu kararın kabul edilebilir bir yanı yok. 26 yaşındaki Yeşim Akbaş’ın intihar etmediğine dair somut deliller varken, sanık hakkında beraat kararı veren mahkemenin kararını düzeltmesi beklenirken, istinaf mahkemesi daha büyük bir skandala imza atıyor” dedi.

Kadıgil ayrıca, cezasızlık algısına dair yapılan eleştirilere atıfta bulunarak, “Cezasızlık algısı var diyenler dönüp şu karara bakarlarsa, katillere yol verenlerin bizzat kendileri olduklarını göreceklerdir” dedi.

"Cezasızlık kültürünün bir ürünü mü?"

Adalet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kadıgil, “İstinaf mahkemesinin bu kararı, cezasızlık algısı yaratmak için mi verilmiştir, yoksa bu karar cezasızlık kültürünün bir ürünü müdür?” diye sordu.

Yeşim Akbaş, 14 Nisan 2023 tarihinde Manisa’nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Olay yerinde delillerin usule aykırı şekilde karartıldığı, sanığın kıyafet değiştirmesine izin verildiği ve ellerine kolonya dökülerek atış izlerinin silindiği iddia edilmişti. Ayrıca, Akbaş’ın tırnaklarında bulunan doku örneklerinin sanık Doğan Can Yıldız ile uyumlu olduğu tespit edilmesine rağmen, yerel mahkeme beraat kararı vermiş, dava istinaf mahkemesine taşınmıştı.

"Cinayet yerine yaralama, bir yerine iki sanık"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nin verdiği kararda, “kasten yaralama” suçundan bahsedilmesi ve tek sanık yerine “iki sanık” ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:
“Kasten yaralama suçunun vasfına yönelik istinaf başvurusunda bulunulmuş olunması da gözetilerek, her iki sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine karşı temyiz yoluna başvurulabileceği, temyiz etmemesi halinde kararın kesinleşeceği ihtarı ile Yargıtay İlgili Ceza Dairesi tarafından incelenmek üzere oybirliğiyle karar verildi.”

İçişleri Bakanlığı’ndan yanıt yok

Kadıgil, olay yerinde delilleri kararttığı iddia edilen polis memurlarına yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi verdi ancak önergeye yanıt alamadı. Kadıgil, söz konusu polis memurlarına yönelik soruşturma açılıp açılmadığını sormuştu.

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