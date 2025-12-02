ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 2 Aralık 2025 14:46
 Son Güncelleme: 2 Aralık 2025 15:33
2 dk Okuma

TİP'li öğrencilerden MEB'e protesto: Çocukların kanı elinizde

Çocukların MESEM'lerde iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmesine tepki gösteren Türkiye İşçi Partili öğrenciler, MEB toplantısını protesto ederken özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine maruz kaldı, 17 öğrenci gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

TİP'li öğrencilerden MEB'e protesto: Çocukların kanı elinizde

Türkiye İşçi Partili öğrenciler, MESEM’lerde iş cinayetleri sonucu ölen çocuklara dikkat çekmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi Çalıştayı toplantı salonu önünde protesto gerçekleştirdi.

“Çocukların kanı elinizde” yazılı pankart ve MESEM’lerde yaşamını yitirmiş çocuk işçilerin fotoğrafları ile toplantı salonu önüne gelen öğrenciler “Katil patronlar hesap verecek”, "Çocukların katili saray rejimi" sloganlarını attı. Özel güvenlik görevlileri öğrencilere müdahale etti. Fiziki müdahale edilen öğrencilerden yararlananlar oldu. 17 öğrenci gözaltına alındı.

"Çocukların katili saray rejimi"

TİP’li öğrenciler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

“Bizden kopardıkları tüm arkadaşlarımızın, tüm kardeşlerimizin hesabını soracağız! Çocuk katili Yusuf Tekin kaçma, saklanma! Katlettiğin çocukların sıra arkadaşları burada, kardeşlerinin hesabını sormaya geldi! Katlettiğiniz onlarca çocuğun hesabı sorulmaz mı sandınız? Kölelik düzeninizi yıkacak, sizi bir bir yargılayacağız! Devrimciler burada, son ses haykırıyorlar: Çocukların katili Saray Rejimi! Yalnızca bu yıl MESEM’lerde 85 çocuk katledildi! Çocuklara işçi demeye utanmıyorlar, canları üzerinden pazarlık yaparken yüzleri kızarmıyor! Her birinin hesabını soracağız!”

MESEM nedir?

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır.

Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir.

Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

(NÖ)

