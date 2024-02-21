TİP, Kadıköy’de Doğan Ergün’ü aday gösterdi

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında seçim gündemine ilişkin konuştu.

İstanbul’un Kadıköy, Bakırköy ve Şişli ilçelerinde aday çıkardıklarını açıklayan Baş, Kadıköy Belediye Başkan adayının TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün’ün aday olduğunu söyledi.

“Türkiye İşçi Partisi’nin önemli bir tercihte bulunduğunu” ifade eden Baş, “kimseyle pazarlık yapmadan özgür iradeleriyle karar verdiklerini” belirtti.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum"

Baş, konuşmasını devamını şöyle sürdürdü:

“Etrafımıza bir abluka örülmüş durumda ama bu ablukayı dağıtmak bizim ellerimizde. Bu ülkenin mücadeleci, yılmayan, teslim olmayan, inatçı, onurlu insanları sokaklarda meydanlarda kendilerine kurulan ablukayı dağıtmaktan bir an olsun geri durmadıysa yine aynı sorumlulukla bu ablukayı dağıtmak için 31 Mart seçimlerini bir vesile olarak görüyoruz.

Gezi Parkı’na nasıl sahip çıktıysak, Soma’da katliamın ortakları meydanlarda nasıl yanıt aldıysa ve sadece bu mücadelede halkın yanında durup halkın mücadelesinde üzerine düşen görevi yaptığı için cezaevinde tutulan Can Atalay, Hatay halkı tarafından nasıl milletvekili olarak görevlendirildiyse, aynı coşkuyla aynı kararlılıkla ‘Değişmek şart’ diyerek 31 Mart’ta bu sesi güçlendirmek istiyoruz. Halkımıza çağrımız budur.”

Doğan Ergün kimdir? Türkiye İşçi Partisi’nde Parti Meclisi üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor. Yayıncılar Meslek Birliği’nin bilişim projelerinde koordinatörlük, yayıncılık; Sol, Cumhuriyet ve İleri Haber gibi haber kuruluşlarında gazetecilik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı dönemde Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde gazetecilik ve Siyaset Bilimi dersleri verdi. 2017 yılındaki Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır ve Ötesi” adlı müşahit örgütlenmesinin yürütücülüğünü üstlendi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı.

(RT)