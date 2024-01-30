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HABER
Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 13:27
3 dk Okuma

TİP Hatay Milletvekili Atalay'dan çağrı: “6 Şubat deprem farkındalık günü” ilan edilmeli

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan cezaevindeki TİP Hatay vekili Can Atalay, "6 Şubat, kaybettiklerimizi anacağımız ve toplumda afet bilinci oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların yapılacağı bir gün olmalıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP Hatay Milletvekili Atalay'dan çağrı: “6 Şubat deprem farkındalık günü” ilan edilmeli
*Fotoğraf: bianet

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen  Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

6 Şubat depremlerinin yıldönümüne sayılı günler kala Hataylılara seslendi.

Deprem gününü ve sonrasında yaşananları unutmadığını ifade eden Atalay, “Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı ve en fazla can kaybına sebep olmuş bu büyük depremlerin yıldönümüne giderken TBMM’yi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum. Bu anlamlı gün nezdinde, '6 Şubat deprem farkındalık günü' olarak ilan edilmelidir” dedi.

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Atalay paylaşımında şunları söyledi:

"Hataylı hemşerilerim ve değerli yurttaşlarımız,

6 Şubat Depremlerinin birinci yılını doldurmak üzereyiz. Televizyon ve gazete haberlerinden gördüğüm ve bana ulaşan bilgilerden edindiğim kadarıyla, Hatay ve depremden etkilenen diğer bölgelerde halkın; barınma, sağlık, eğitim, ulaşım, temiz su ve gıda başta olmak üzere temel haklara erişim hala büyük bir sorun. Hataylılar ve diğer bölgelerdeki deprem mağdurları için hayat hala normalleşmedi.

Ama ben ne o günü, ne de o günden sonra yaşananları unuttum!

Enkaz kaldırma çalışmalarında hayatta kalmaya çalışan sizlerin kurduğu çadırların yanına moloz dökerek sizleri asbeste, toza maruz bıraktıklarını unutmadım. Kontrolsüzce yıkılan binaların operatörlerinin can verdiğini de unutmadım, moloz taşıyan hafriyat kamyonlarının aldığı canları da. Unutmadım, bir bir not ettim. Dikmece’de halkın zeytinlerine sahip çıkmak için mücadele ederken, sıkılan biber gazını, suyu. Yalnızca mücadele eden yoldaşlarımın yanlarında olamadığım için hayıflandım.

Biliyorum siz unutmadınız yaşadıklarınızı, ben uzaktayım ama ben de unutmadım.

Depremin 40. günü Antakyalı, Samandağlı, Defneli kadınların ellerinde rihenleri ve bahurlarıyla “Ma rıhna nıhna hön” diyerek yeri göğü inlettiklerini de unutmadım. Hayıflandım, bir çift ayak olamadığım, bir ses de ben çıkaramadığım için. Geçtiğimiz haftalarda Sutaşı’nda yanarak can veren İsacan ve Doğa’yı da unutmadım. 2012 raporunda depreme dayanıksız olduğu sağlık bakanlığınca tespit edilen İskenderun Devlet Hastanesi’nde açık bir sosyal cinayete kurban giden yurttaşlarımızı, Özel Defne Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında ölüme terk edilen abilerimi, ablalarımı ve kardeşlerimi de unutmadım. Hastanenin emekçileri canlarıyla uğraşırken onları işten çıkaran, hastanenin enkazını dahi satan o insan müsveddesi patronunu da unutmadım. Her biri benim nezdimde halkların hesap defterinde yazılı duruyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yıkımı ve en fazla can kaybına sebep olmuş bu büyük depremlerin yıldönümüne giderken TBMM’yi göreve ve sorumluluğa davet ediyorum.

Bu anlamlı gün nezdinde, “6 Şubat deprem farkındalık günü” olarak ilan edilmelidir.

6 Şubat, kaybettiklerimizi anacağımız ve toplumda afet bilinci oluşturmaya yönelik kapsamlı çalışmaların yapılacağı bir gün olmalıdır."

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(RT)

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