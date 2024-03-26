TİP, Gökhan Zan’ın ses kaydı raporunu yayımladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Gökhan Zan hakkında gündeme gelen ses kayıtlarına ilişkin raporunu servis etti.

Adli bilişim ve siber güvenlik uzmanı Cüneyt Üre’ye hazırlatılan raporda Zan’ın ses kaydının olduğu iki videonun ve seslerin incelemesi bulunuyor.

Rapora göre iki kayıt da WhatsApp içeriği olduğu için EXIF bilgisine (teknik bilgilerin gömülmesini sağlayan bir veri tanımlama standardı) ulaşılamıyor, ancak uzman görüşü kayıtların gerçek olduğu yönünde.

Üre, Gökhan Zan ile Turgay Kocakaya arasında geçen ilki 5 dakika 46 saniyelik, ikincisi de 4 dakika 6 saniyelik kayıt için şöyle dedi:

“Videonun başlangıçtan sonuna kadar kesintisiz devam ettiği, arka seslerde devamlılık olduğu herhangi bir atlama olmadığı, sesin hızında yapay bir değişiklik veya frekansta beklenmedik dalgalanmalar olmadığı görülmüştür.

“Ses kayıtlarında, arka plan seslerinde tutarsızlıklar veya anormal gürültüler olmadığı, konuşmaların doğal ritmi ve tonlamasında belirli bir tutarlılıkta olduğu, ses kayıtlarında, konuşma hızında, tonlamada veya vurgularda doğal olmayan değişiklikler bulunmadığı görülmüştür.”

Üre’nin raporlar hakkındaki nihai değerlendirmesi şöyle:

Yapılan iki video arasında yapılan karşılaştırmalı teknik incelemeler ve analizler sonucunda iki video da konuşan kişilerin aynı kişiler olduğu tespit edilmiştir. İlk kaydın incelemesinde görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin yüzünün telefona yansımasından dolayı kirli sakallı ve bıyıklı bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Görüşmeyi başka bir telefon ile kayıt altına alan kişinin kendi beyanında görüşme anında Ankara’da olduğunu belirttiği tespit edilmiştir. Bu bilginin doğruluğunun araştırılması için ilgili kişiye ait GSM numarasının HTS kayıtlarının Savcılık veya Mahkeme Kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan talep edilip incelenmesi ile kesinlik kazanabileceği tespit edilmiştir. İkinci kayıtta ise Turgay isimli şahsın görüşmeyi tuvaletten yaptığını beyan etmesine rağmen video incelemesinde görüşmenin araç içerisinden yapıldığı tespit edilmiştir. Video Gökhan isimli şahsın ve Turgay isimli şahsın hem Türkçe, hem de Arapça konuşmalarından dolayı video üzerinde Deep Fake teknolojisinin kullanılmadığı, Turgay isimli şahsın ağız hareketlerinin konuşma metni ile bire bir uyumlu olduğu tespit edilmiştir. İki video içerisinde görüşme yapan şahısların kimliklerinin tespit edilebilmesi için şahısların seslerinin teknik cihazlar aracılığı ile sessiz bir ortamda kayıt yapıldıktan sonra video sesleri ile karşılaştırmaları analizlerinin yapılması sonucu şahısların tespit edilebileceği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

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Ne olmuştu? TİP, 17 Mart’ta bir açıklama yayımlayarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiklerini duyurdu. “Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır. Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmişti” diye yazılı açıklama yaptı. Adaylıktan çekilmeyeceğini duyuran Zan ise “Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum” dedi. Zan, savcılığa yaptığı suç duyurusunda kendisinden 5 milyon TL para istendiğini, tehdit edilip, şantaja maruz kaldığını belirtti. Kocakaya tutuklu Gökhan Zan’la, onun adına AKP'liler ile pazarlık yaptığı yönünde bir telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi kaydeden Turgay Kocakaya, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Gökhan Zan’ın suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Silahlı tehdit' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan ifadesini aldığını Kocakaya’yı cezaevine göndermişti.

(HA)