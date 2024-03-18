TİP "Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektik"; Zan "Adaylığa devam" dedi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti.

Kararı partinin sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyuran TİP gerekçe olarak somut bir olgu ortaya koymadı. Gökhan Zan’ın “partinin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar” olduğunu söylemekle yetindi.

TİP açıklamada “Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gökhan Zan'dan ilk açıklama: Tehdit ve şantaja maruz kaldım

Durum üzerine Gökhan Zan’dan ilk açıklama İskenderun Adliyesi önünde geldi. Avukatıyla birlikte savcılığa giden Zan burada yaptığı açıklamada, son 1 haftadır yoğun tehdit ve şantajla karşılaştığını söyledi.

İçinde bulunduğu durumun daha önce de yaşandığını dile getiren Zan, "Adaylıktan çekilmem için 'Lütfü Savaş adına geldiklerini, çekilmezsem bana ve aileme zarar vereceklerini, sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını' söyleyenlerin şantajına maruz kaldım ama bu tehdit ve şantajlara boyun eğmedim. Bir daha gelirlerse haklarında suç duyurusunda bulunacağımı söyleyip kovdum" dedi.

Zan, durumu TİP ile paylaştığını belirterek, "Partimden 'Bu tür şantajların kesilmeyeceğini, boyun eğmemem gerektiğini ve yanımda durduklarını' söylediler” diye konuştu.

Hedefi ve mücadelesinden sapmadığını dile getiren Zan, "Yarın sabahtan itibaren daha kararlı, dirençli, güçlü şekilde hemşerilerimizle birlikte yürümeye ve onların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklamasının videosunu paylaşan Zan, "Yoluma ve adaylığıma halkımla birlikte daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim. Karanlık odaklara, kiralık çetelere ve satılık kalemlere inat güzel günler göreceğiz…” diye yazdı.

"TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini anlayabilmiş değilim"

Zan’dan gece saatlerinde bir açıklama daha geldi. Zan TİP logolu açıklamasında "Adayım ve çekilmiyorum!" dedi. Ayrıca "TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur” diye konuştu.

Zan, hakkındaki söz konusu ses kaydının da montaj olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Genel Başkanı Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamadığını aktardı:

Bugün TİP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama üzerine bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığımı ifade etmeliyim. Adaylığım açıklandığı günden beri, TİP'in beni adaylıktan çekeceği, Gebze karşılığında Hatay'da adayın CHP lehine çekileceği iddiaları her sorulduğunda TİP Genel Başkanı Sayın Erkan Baş ve diğer yetkili arkadaşlar bu iddiayı kesin bir dille yalanladılar. Ben de bu iddiaları sorduğumda aynı cevabı bana da verdiler. Bu süreçte çok tehdit aldığımı, şantajlara maruz kaldığımı, adaylıktan çekilmem için ahlaksız teklifler sunulduğunu da TİP'li arkadaşlarla ve kamuoyuyla hep paylaştım. Her defasında bana, Hatay'da yerel iktidarı elinde tutanların bu tür pervasızlıklar yapacağını, aldırış etmemem gerektiğini, çalışmaya devam etmem gerektiğini, tehditlerde sınırı aşarlarsa o kişiler hakkında TİP Genel Merkezi olarak benimle beraber suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Bu sürecin beni yorma üzme ihtimaline binaen çekilmek istersen çekilebileceğimi söylediler. Ben de bu kaydı bana dinletmelerini ve vermelerini istedim. Her açıdan montaj olduğu belli olan bu kaydın nereden geldiğini benimle paylaşmadılar ve bana bu kayıtları vermediler. Kararlılığımı görünce, bu montaj iddialara itibar etmediklerini hatta Pazartesi günü ilgili şahıslar hakkında birlikte suç duyurusunda bulunacağımızı söylediler. Dünden beri Sayın Erkan Baş'a ulaşmaya çalıştığım halde ulaşamadım. Bu görüşmemizi paylaştıkları bir arkadaşım bana iddia konusu kaydı gönderince ben suç duyurusunda bulunmak için, suç konusu montaj kayıtla birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulunup, kamuoyu ile paylaştığım basın açıklamasını yaptım. Sonrasında ise TİP Genel Merkezinin açıklamasını üzülerek öğrendim. Benimle birlikte neden suç duyurusunda bulunmadıklarını, bu şantaja neden boyun eğdiklerini ve neden bu çetelerden birlikte hesap sormadığımızı anlayabilmiş değilim. Değerli halkım! Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına, hemşerilerimizin teveccühü ve TİP dahil Hatay İttifakı bileşenlerinin tercihiyle çıktım. Benim açımdan ne Hatay'ın gerçek gündemi değişti ne de halkımızın tercihleri değişti. Çok net söylüyorum: Adayım ve çekilmiyorum. TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. TİP amblemi, Hatay İttifakını temsilen TİP'in talebiyle pusulaya konmuştur ve o amblemin altında ismi olan aday olarak söylüyorum ben istifa etmediğim sürece adaylığım yasal ve siyasal olarak devam etmektedir. Adaylığımı tartışmaya açanlar, üzülerek ifade ediyorum ki; yasal açıdan yok hükmünde açıklamalar yapmakta, siyasal açıdan teslimiyetçi bir tutum sergilemekte, sayısal açıdan da tükenişi tercih etmektedirler. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım!

Pusula değişmeyecek

Öte yandan, seçim takvimi gereğince adaylıklar kesinleştiği için pusulada değişiklik olmayacak. Zan yasa gereği TİP logosu altında pusulada yer alacak.

Gökhan Zan kimdir?

(HA)