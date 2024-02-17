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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2024 00:13
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2024 11:08
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31 MART YEREL SEÇİMLERİ

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Baş "İşçi havzalarının sağ partilere terk edilmesine razı olmayacaklarını" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum"
Fotoğraf:TİP

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu X'ten Kocaeli'nin Gebze ilçesi Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Baş ilçe belediye başkanlığına talip olmasını, "işçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak[ları]" gerekçesiyle açıkladı. 

(AEK)

Erkan Baş TİP
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