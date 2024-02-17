31 MART YEREL SEÇİMLERİ
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum"
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, 31 Mart Yerel Seçimleri için Kocaeli'nin Gebze İlçe Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Baş "İşçi havzalarının sağ partilere terk edilmesine razı olmayacaklarını" söyledi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu X'ten Kocaeli'nin Gebze ilçesi Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.
Sevgili dostlar,— Erkan BAŞ (@erkbas) February 16, 2024
Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de…
Baş ilçe belediye başkanlığına talip olmasını, "işçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak[ları]" gerekçesiyle açıkladı.
(AEK)