TİP Genel Başkanı Erkan Baş: "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya platformu X'ten Kocaeli'nin Gebze ilçesi Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Sevgili dostlar,



Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de…