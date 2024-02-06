ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 13:16
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 14:37
1 dk Okuma

TİP Genel Başkanı Baş: İktidar sizi çaresiz bırakmak için Can'ı içeride tutuyor

6 Şubat depreminin birinci yılında Hatay'da konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi: "Bu iktidar sizi çaresiz durumda bırakmak için Can'ı içeride tutuyor."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP Genel Başkanı Baş: İktidar sizi çaresiz bırakmak için Can'ı içeride tutuyor
*Fotoğraf: TİP-arşiv

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da Fox TV yayınına katıldı.

Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat günü Hatay'da yaptığı "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi?" konuşmasını hatırlattı.

Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren Baş, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğunu değindi ve şunları söyledi:

"Bizim Can Atalay'ı aday yaparken amacımız buradaki insanların sesi olmasıydı. Şimdi suçlu suçunu biliyor ve bunu bir tehdit aracı olarak kullanıyorsa Can Atalay'ı içeride tutmak için her şeyi yapacaktır. Bu iktidar sizi çaresiz durumda bırakmak için Can'ı içeride tutuyor. TİP elinden gelen her şeyi buranın tekrar ayağa kalkması için seferber edecek. Bu süreçte sorumluluğu olan herkesten hesap sormaya devam edeceğiz."

Hatay'da Can Atalay eylemi: "TBMM, irademizi yok sayan bir karara imza attı"
Hatay'da Can Atalay eylemi: "TBMM, irademizi yok sayan bir karara imza attı"
30 Ocak 2024
Can Atalay: Görevimi yapmaya çalışmaktan geri durmayacağım
Can Atalay: Görevimi yapmaya çalışmaktan geri durmayacağım
31 Ocak 2024

(RT)

Erkan Baş 6 Şubat depremlerinin birinci yılı 6 Şubat depremi hatay can atalay
Sayfa Başına Git