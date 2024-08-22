‘‘Tıp Fakültesine Hoş Geldin Lubunya’’

Cinsiyet uyum süreci ve hormon kullanımıyla alakalı danışmanlıklar veriyorlar. LGBTİ+’ların düzenlediği spor müsabakalarında gönüllü sağlık hizmetleri sunuyorlar.

LGBT+ öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak eğitimlerini güçlendirmeyi hedefliyorlar.

Onlar, LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’ndan gönüllüleri.

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’nı üniversiteli LGBT+ tıp öğrencilerinin oluşturduğu bir eğitim, dayanışma ve mücadele ağı olarak tanımlamak mümkün.

2024 Yükseköğretim Kurumları Yerleştirme Sonuçları’nın açıklanmasından sonra LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’ndan Aram ve Efe bu yıl yapacakları çalışmaları bianet’e anlattı.

Lubunya öğrenciler fobik ev sahibi ve emlakçılar kıskacında

‘‘Okumak ne kadar zor, acaba mezun olabilecek miyiz’?’

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’nı neden kurdunuz?

Okumak ne kadar zor, acaba mezun olabilecek miyiz’’ diye düşünürken bulduk kendimizi. Yaşadığımız ülkede LGBT+ sağlığına yönelik büyük bir eksiklik var.

Bu alandaki yetersizlikler hem bilimsel hem de toplumsal düzeyde kendini gösteriyor. Bizler bu sorunun farkındaydık ve sessiz kalamayacağımızı düşündük.

Bu sebeple, LGBT+ sağlığı konusunda bilgi üretimini artırmak ve geleceğin lubunya hekimlerini desteklemek amacıyla LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’nı kurduk.

Bugüne kadar neler yaptınız?

Ankara'da 20 farklı üniversiteden öğrencinin katıldığı ilk yüz yüze çalıştayımızı düzenledik ve amaçlarımızı belirledik.

Yabancı kaynakları ülke içinde ve dışında iletişim kurarak, çeviri ekibimizle Kürtçe, İngilizce ve çevirebileceğimiz kadar dile çevirmeye çalışıyoruz. Cinsiyet uyum süreci ve hormon ile ilgili bilgileri yabancı kaynaklardan çevirip sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Yangına müdahale ve sağlık desteği için Akbelen Ormanları’na gittik. Ankara Onur Haftası'nda LGBT+ sağlığı alanında atölye gerçekleştirdik. Lubunyaların gerçekleştirdiği spor müsabakalarında gönüllü sağlık hizmetleri sunduk.

Eğitim öğretim dönemi başında ihtiyaç formu açarak öğrencilere önlük, scrub, stetoskop, kitap gibi materyaller temin etmeye devam ediyoruz.

Bu seneki proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Doktorlara yönelik LGBT+ sağlığı eğitimi organizasyonu üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor.

Tıp fakültelerinde LGBT+ kapsayıcı müfredatlar geliştirilmesini destekleyip, LGBT+ öğrencilere maddi ve manevi destek sağlayarak eğitimlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz.

LGBT+ sağlığı üzerine çalışan doktorları bir araya getirerek bu alandaki bilgi eksikliğini minumuma indirebileceğimize ve toplumsal bilgiyi arttırabileceğimize inanıyoruz.

İnsan hakları dernekleri ve kuruluşları ile yürütülen işbirlikleri kapsamında, gönüllü stajyer programı fırsatları sunmayı planlıyoruz.

Diğer bir projemiz ise işaret dili kursları. Bu kursla, toplumsal duyarlılığı artırmayı ve engellilerle iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Çalışma alanlarınız neler?

Aslında şöyle, farklı çalışma kollarımız var. Bu çalışma kollarının tamamı ağın öznelerine özel alanlar değil. Örnek vermek gerekirse, interseks sağlığı çalışma grubumuz için Inter Dayanışma’dan arkadaşlarımızın desteğini alıyoruz.

İnterseks sağlığı çalışma grubu, trans sağlığı çalışma grubu, medikal şiddet çalışma grubu, çeviri grubu ve sosyal medya gruplarımız var. Mezun ve okuyan lubunyaları bir araya getirmek ve destek ağımızı genişletmek için ise mezunlar kolumuz var.

LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’na nasıl ulaşabilirler?

Sosyal medya hesaplarımızda yer alan formu doldurarak LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı’na katılım başvurusu yapabilir, sosyal medya hesaplarımızdan iletişim kurarak danışmanlık alabilirler. Bize ulaşan bütün LGBT+’lara, hangi Tıp Fakültesi daha güvenli ve örgütlenebilecekleri kampüsler hangileri bunları aktarıyoruz. Cinsiyet uyum süreci ve hormon kullanımıyla alakalı da danışmanlıklar veriyoruz.

https://linktr.ee/kuirtipogrenci

(AEB/EMK)