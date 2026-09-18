Tıp da hedefte: TPD ve CETAD'a "Ailem Güvende" kalsın diye erişim engeli talebi

“Ailem Güvende” adı altında yürütülen ve LGBTİ+ örgütleri ile hak savunucularını hedef alan soruşturma ve yasaklamalar kapsamında sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli talepleri, tıp uzmanlık kuruluşlarına kadar yayılıyor.

Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD), 18 Eylül’de yaptığı basın açıklamasında, resmi X hesabının Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nin (CETAD) peşi sıra erişim engeli talep edilen kuruluşlar arasına alındığını duyurdu

⁠“Ailem Güvende” adı verilen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen kuruluşlar arasında önce Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) yer almış, ardından Derneğimiz Türkiye Psikiyatri Derneği'nin (TPD) resmi X hesabı da erişim engeli getirilmesi talep edilen kuruluşlar arasına alınmıştır. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız.”

TPD açıklamasında, 7 bin 138 üyeli, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı alanında faaliyet gösteren bir tıp meslek derneği olduğunu belirtti.

“TPD ve CETAD, ilgili mevzuata tabi, yasal olarak kurulmuş tıp uzmanlık dernekleridir. Tüzüklerinde tanımlanan görevleri: birey ve toplum ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, mesleğin bilimsel ve etik ilkeleri çerçevesinde hak ve sorumluluklarını gözetmek, alanında çalışan hekim ve ruh sağlığı profesyonellerine eğitim vermektir.”

TPD, açıklamasında erişim engeli talebini, cinsellik ve cinsel sorunlar alanındaki bilimsel ve mesleki faaliyetlerinin de etkilenebileceği bir müdahale olarak değerlendirdi.

“Cinsellik ve cinsel sorunlar konusundaki çalışmalarımız; cinsellik eğitimi, toplumun cinsellik hakkında bilgilendirilmesi, cinsel işlev bozukluklarının bilimsel yöntemlerle tanı ve tedavisi, farklı cinsel yönelime sahip bireylerin de tüm yurttaşlar gibi ruh sağlığının korunmasıdır. Cinsel yönelimin bir hastalık olmadığı, güncel tıp biliminin ortak bilgisi olup eğitim, telkin, özendirme vb. yöntemlerle ‘değiştirilebilecek’ veya ‘aşılanabilecek’ bir durum olmadığı bilinmektedir.”

TPD erişim kısıtlamalarının olası sonuçlarına da özellikle dikkat çekti:

“Bu tür kısıtlamalar yalnızca meslek örgütlerinin değil, hekimlerin bilimsel bilgiyi paylaşma ve topluma doğru sağlık bilgisi ulaştırma imkânını da sınırlamakta; bireylerin sağlık hizmetine erişiminde tereddüt yaşamasına yol açarak kamu sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.”

Dernek aynı süreçte HIV ile yaşayan bireylerin haklarını ve sağlık hizmetlerine erişimini savunan kuruluşların da benzer biçimde hedef alındığını hatırlattı ve açıklamasını sağlık hakkı vurgusuyla sonlandırdı:

“Sağlığa erişim, ayrımcılığa uğramaksızın tıbbi bilgiye ulaşabilme, herkes için anayasal bir haktır.”

TPD, meslek örgütlerinin bilimsel faaliyetlerine yönelik erişim engellerinin gözden geçirilmesini istedi.

İki köklü tıp örgütü: CETAD ve TPD

Sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi yöneltilen iki kuruluşun faaliyetleri kamuoyuna açıklama yapmakla sınırlı değil; her ikisi de psikiyatri ve cinsel sağlık alanlarında eğitim, yayıncılık, mesleki standartlar ve klinik uygulamayla doğrudan ilişkili gönüllü uzmanlık kuruluşları.

TPD’nin 2026-2028 dönemi Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığını psikiyatrist Selçuk Candansayar yürütüyor. Yönetimde Gülin Özdamar Ünal, Gülsüm Zuhal Kamış, H. Mihrimah Öztürk, Ali Gökhan Eşim, Şahabettin Çetin ve Nur Temizkan yer alıyor. Derneğin ayrıca eğitim, yeterlik, bilimsel çalışma ve yayıncılık alanlarında kurulları bulunuyor.⁠

CETAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım. Derneğin yönetimi psikiyatri, psikoloji ve kadın hastalıkları ve doğum alanlarından hekim ve uzmanları bir araya getiriyor. CETAD uzun yıllardır sağlık çalışanlarına cinsellik, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler konusunda eğitim veriyor.⁠

Bu kurumsal yapıların toplumla iletişim kanallarının kapatılması talebi, yalnızca kamunun bilgiye erişimini değil, hekimlerin mesleki eğitiminde ve klinik uygulamada kullanılan bilimsel bilginin profesyoneller arasında dolaşımını da etkileyebilecek bir müdahale alanına işaret ediyor.