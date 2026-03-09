TİP Çocuk Hakları Komisyonu 13. bültenini yayınladı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çocuk Hakları Komisyonu, 2024 yılından bu yana iki ayda bir yayımladığı bültenlerin 13. sayısında eğitim hakkına odaklandı.

Komisyon, çocuklara ilişkin politika önerileri geliştirmek, alandaki öncelikli sorunları kamuoyunun gündemine taşımak ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bültenin, politika üretim sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Güncel açıklamalar ve uzman yazıları bir arada

Bültende, yaşanan çocuk hakları ihlallerine, partinin hak temelli yaklaşımını yansıtan savunulara ve ana akım medyada yeterince yer bulmayan çocuk hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı. Parti sözcülerinin çocuk hakları ve eğitim hakkına ilişkin açıklamalarının yanı sıra, güncel çocuk hakları ihlallerine dair komisyon açıklamaları ve uzman yazıları da yer aldı.

Komisyon, her sayıda farklı bir temayı derinlemesine ele alarak çocuk haklarının siyaset alanında somut bir karşılık bulması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

