biamag
YT: Yayın Tarihi: 09.03.2026 12:13 9 Mart 2026 12:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.03.2026 12:52 9 Mart 2026 12:52
Okuma Okuma:  2 dakika

TİP Çocuk Hakları Komisyonu 13. bültenini yayınladı

Eğitim hakkını mercek altına alan TİP Çocuk Hakları Komisyonu, 13. bülteninde çocuk hakları ihlallerini, politika önerilerini ve farklı görüşleri bir araya getirdi.

BİA Haber Merkezi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Çocuk Hakları Komisyonu, 2024 yılından bu yana iki ayda bir yayımladığı bültenlerin 13. sayısında eğitim hakkına odaklandı.

Komisyon, çocuklara ilişkin politika önerileri geliştirmek, alandaki öncelikli sorunları kamuoyunun gündemine taşımak ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Bültenin, politika üretim sürecinin bir parçası olduğu ifade edildi.

"Bir çocuğun yeri dört duvar değil; okul, sokaklar, müzik ve hayaller olmalı"
Güncel açıklamalar ve uzman yazıları bir arada

Bültende, yaşanan çocuk hakları ihlallerine, partinin hak temelli yaklaşımını yansıtan savunulara ve ana akım medyada yeterince yer bulmayan çocuk hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği aktarıldı. Parti sözcülerinin çocuk hakları ve eğitim hakkına ilişkin açıklamalarının yanı sıra, güncel çocuk hakları ihlallerine dair komisyon açıklamaları ve uzman yazıları da yer aldı.

Komisyon, her sayıda farklı bir temayı derinlemesine ele alarak çocuk haklarının siyaset alanında somut bir karşılık bulması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Bültenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

İstanbul
TİP çocuk komisyonu eğitim hakkı
