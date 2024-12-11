TİP bütçe ile ilgili görüşlerini basın toplantısı ile anlatacak

TBMM'de 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde dün Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine konuşuldu. Meclis aritmetiği nedeniyle söz hakkı olmayan TİP, bütçe üzerine görüşlerini basın toplantıları ile ifade etme kararı aldı.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, düzenlenen basın toplantısında CHP lideri Özgür Özel'e yönelik eleştiilerini "Bugüne dek grubu olan muhalefet partilerinin dayanışmasıyla özellikle bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden halkın sesini duyurmaya çalışıyorduk. Geçmişte bu dayanışmayı gösteren CHP’nin, yeni genel başkanının katıldığı bir yayında, siyasi tutumuna dönük eleştirel pozisyon takınmamız nedeniyle nezaket sınırlarını da aşan biçimde Meclis kürsüsündeki konuşma haklarımızı bize lütfettiğini ifade etmesi üzerine bu yıl kendilerinden bir söz talebimiz olmadı. Bundan sonra da olmayacak." sözleri ile ifade etti.

Şık, Adalet Bakanlığı bütçe görüşmesinin 10 Aralık'a denk gelmesine vurgu yaparken "Avukat Selçuk Kozağaçlı ezilenin, hakkı yenenin savunmasını üstlenmesinin diyeti olarak hala tutuklu. Sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Osman Kavala İHAM karalarına, Hatay halkının iradesiyle seçtiği millletvekili Can Atalay AYM kararlarına rağmen hapiste tutulmaya devam ediyor. Kayyım atamalarıyla halk iradesi bir kez daha gasp ediliyor. Gazeteciler hapsedilmeye ya da haberleri nedeniyle yargı taciziyle karşılaşmaya devam ederken adına 'Etki Ajanlığı Yasası' denilen bir düzenlemeyle Saray iktidarına muhalif herkesin sesinini kısılmasının, hapise konulmasının yolu açılmaya çalışıyor. " dedi.

Ahmet Şık, Adalet Bakanı'na " AYM kararının icra edilmediğini kendi ağzınızla itiraf eden siz değil misiniz? Hukukçu değlim ama AYM Kararlarını uygulamayan bir hâkimin, bu ülkede hukuki hiçbir mesleği icra edemeyeceğinin kural olduğunu biliyorum. Hal bu iken AYM kararı uygulamamayı onur nişanesi sayan Akın Gürlek’i, Adalet Bakan Yardımcılığı görevinin ardından siyasi operasyonlarınıza devam etsin diye İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapmadınız mı?" sorularını yöneltti.

Yargıya yönelik eleştirilerini "Türkiye’de yargıya dair pek çok şey söyleyebiliriz. Hepsi doğru ya da yanlış çıkabilir. Ancak Türkiye’nin değil hukuk bir kanun devleti bile olmadığı tespitine hiç kimse itiraz edemez." sözleri ile ifade eden Şık, sözlerini "Son olarak bütçenin geneline ilişkin yapacağımızı değerlendirmeyle bitirmek isterim. Saray Rejiminin bütçe yapma süreçleri de yasa yapma süreçlerinin bir benzeri. Uzlaşma aramayan, müzakere ve istişareye kapalı, belli çıkar gruplarına ve ortaklarına, kişisel menfaat hedeflerine dönük, ısmarlama ve adrese teslim çalışmalar. O yüzden bu yılın bütçesi için de geçmiştekilerden farklı br şey demeyeceğim" diyerek bitirdi.

(Mİ)