TİP: Baskılara karşı hayatta inat eden LGBTİ+’ların yanındayız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Komisyonu, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 23-25 Şubat’ta Ankara’da düzenlenmesi planlanan 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasaklama kararına dair açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, “kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlâkın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” festival kapsamındaki etkinliklerin tamamının yasaklandığını belirtmişti.

“Takipçisiyiz”

TİP LGBTİ+ Komisyonu’nun “Yasakların karşısında eşit yurttaşlığı savunacağız” başlıklı açıklaması şöyle:

“Her türlü eşit yurttaşlık talebine yasak ve şiddet ile cevap veren Saray rejimi, LGBTİ+’ların bir araya gelerek özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyüttüğü alanlara bir kez daha tahammül edemedi. Daha önce LGBTİ+’1arın çay içmesini, piknik yapmasını dahi yasaklamaya çalışan bu zihniyet, Şubat ayı sonunda Ankara’da gerçekleşmesi planlanan ‘KuirFest’ etkinliklerine hukuksuz gerekçelerle, valilik yetkilerini aşan kararlarla engel olmaya çalışıyor.

“Türkiye İşçi Partisi olarak durumun takipçisiyiz. Ülkemizin her yerinde eşit yurttaşlık ilkesinden asla taviz vermeyerek bu hukuksuzlugun karşısındayız. Baskılara karşı hayatta inat eden LGBTİ+’ların yanındayız.”

Ne olmuştu?

23-25 Şubat tarihleri arasında Goethe Institut Ankara, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşmesi planlanan 12. Pembe Hayat KuirFest, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yasak kararı, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği aktivistlerine, 22 Şubat’taki festival açılışının başlamasına yarım saat kala kolluk kuvvetleri tarafından tebliğ edildi.

Pembe Hayat Derneği, avukatları aracılığıyla yürütmenin durdurulması için İdari Mahkeme'ye başvurdu.

Ankara Valiliği, olağanüstü hal (OHAL) döneminde, LGBTİ+ derneklerinin yapmayı planlanladığı tüm etkinliklere iki defa süresiz yasak getirmiş, bu yasaklar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. (TY)