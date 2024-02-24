ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Şubat 2024 15:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Şubat 2024 15:21
2 dk Okuma

TİP: Baskılara karşı hayatta inat eden LGBTİ+’ların yanındayız

TİP LGBTİ+ Komisyonu, Ankara Valiliği'nin 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasaklama kararına ilişkin yaptığı açıklamada valiliğin yetkisini aştığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP: Baskılara karşı hayatta inat eden LGBTİ+’ların yanındayız
Fotoğraf: Canva

Türkiye İşçi Partisi (TİP) LGBTİ+ Komisyonu, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’nün 23-25 Şubat’ta Ankara’da düzenlenmesi planlanan 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasaklama kararına dair açıklama yaptı.

Ankara Valiliği, “kamu düzeninin, genel sağlığın ve genel ahlâkın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” festival kapsamındaki etkinliklerin tamamının yasaklandığını belirtmişti.

“Takipçisiyiz”

TİP LGBTİ+ Komisyonu’nun “Yasakların karşısında eşit yurttaşlığı savunacağız” başlıklı açıklaması şöyle:

“Her türlü eşit yurttaşlık talebine yasak ve şiddet ile cevap veren Saray rejimi, LGBTİ+’ların bir araya gelerek özgürlük ve eşitlik mücadelesini büyüttüğü alanlara bir kez daha tahammül edemedi. Daha önce LGBTİ+’1arın çay içmesini, piknik yapmasını dahi yasaklamaya çalışan bu zihniyet, Şubat ayı sonunda Ankara’da gerçekleşmesi planlanan ‘KuirFest’ etkinliklerine hukuksuz gerekçelerle, valilik yetkilerini aşan kararlarla engel olmaya çalışıyor. 

“Türkiye İşçi Partisi olarak durumun takipçisiyiz. Ülkemizin her yerinde eşit yurttaşlık ilkesinden asla taviz vermeyerek bu hukuksuzlugun karşısındayız. Baskılara karşı hayatta inat eden LGBTİ+’ların yanındayız.” 

Ne olmuştu?

23-25 Şubat tarihleri arasında Goethe Institut Ankara, Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi ve Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşmesi planlanan 12. Pembe Hayat KuirFest, Ankara Valiliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yasak kararı, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği aktivistlerine, 22 Şubat’taki festival açılışının başlamasına yarım saat kala kolluk kuvvetleri tarafından tebliğ edildi.

Pembe Hayat Derneği, avukatları aracılığıyla yürütmenin durdurulması için İdari Mahkeme'ye başvurdu.

Ankara Valiliği, olağanüstü hal (OHAL) döneminde, LGBTİ+ derneklerinin yapmayı planlanladığı tüm etkinliklere iki defa süresiz yasak getirmiş, bu yasaklar idare mahkemesi tarafından iptal edilmişti. (TY)

TİP kuirfest lgbti+ hakları
ilgili haberler
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
NEFRET SUÇU MAĞDURU TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Pembe Hayat: Nefrete inat barışçıl, adil, hakkaniyetli ve onurlu bir yaşam
20 Kasım 2023
/haber/pembe-hayat-nefrete-inat-bariscil-adil-hakkaniyetli-ve-onurlu-bir-yasam-288157
Pembe Hayat Hukuki Danışmanlık ve Dava İzleme Raporu yayınlandı
31 Temmuz 2023
/haber/pembe-hayat-hukuki-danismanlik-ve-dava-izleme-raporu-yayinlandi-282190
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Pembe Hayat açıkladı: Lubunyalar tedirgin bekleyiş içinde
15 Şubat 2023
/haber/pembe-hayat-acikladi-lubunyalar-tedirgin-bekleyis-icinde-274312
ATANAN REKTÖRÜ PROTESTO
Boğaziçi'nden Pembe Hayat'a: Direnişimiz yan yana!
17 Şubat 2021
/haber/bogazici-nden-pembe-hayat-a-direnisimiz-yan-yana-239481
18 HAZİRAN TRANSLARLA EŞİTLİK GÜNÜ
Pembe Hayat: Gün, Hande Buse'ye, Sarah'a armağan olsun
18 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-gun-hande-buse-ye-sarah-a-armagan-olsun-225945
Pembe Hayat 18 Haziran’ı “Translarla Eşitlik Günü” ilan etti
16 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-18-haziran-i-translarla-esitlik-gunu-ilan-etti-225776
Pembe Hayat: Transfeminizm Yaşatır
8 Ağustos 2019
/haber/pembe-hayat-transfeminizm-yasatir-211463
Pembe Hayat, Kuirfest Yasağını Anayasa Mahkemesi’ne Taşıdı
8 Şubat 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-yasagini-anayasa-mahkemesi-ne-tasidi-205335
Pembe Hayat, KuirFest'e Çağırıyor: #ÇokGüzelsinYasakMısın
23 Ocak 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-e-cagiriyor-cokguzelsinyasakmisin-204734
ilgili haberler
Ankara Valiliği, 12. Pembe Hayat KuirFest’i yasakladı
23 Şubat 2024
/haber/ankara-valiligi-12-pembe-hayat-kuirfesti-yasakladi-292307
NEFRET SUÇU MAĞDURU TRANSLARI ANMA GÜNÜ
Pembe Hayat: Nefrete inat barışçıl, adil, hakkaniyetli ve onurlu bir yaşam
20 Kasım 2023
/haber/pembe-hayat-nefrete-inat-bariscil-adil-hakkaniyetli-ve-onurlu-bir-yasam-288157
Pembe Hayat Hukuki Danışmanlık ve Dava İzleme Raporu yayınlandı
31 Temmuz 2023
/haber/pembe-hayat-hukuki-danismanlik-ve-dava-izleme-raporu-yayinlandi-282190
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Pembe Hayat açıkladı: Lubunyalar tedirgin bekleyiş içinde
15 Şubat 2023
/haber/pembe-hayat-acikladi-lubunyalar-tedirgin-bekleyis-icinde-274312
ATANAN REKTÖRÜ PROTESTO
Boğaziçi'nden Pembe Hayat'a: Direnişimiz yan yana!
17 Şubat 2021
/haber/bogazici-nden-pembe-hayat-a-direnisimiz-yan-yana-239481
18 HAZİRAN TRANSLARLA EŞİTLİK GÜNÜ
Pembe Hayat: Gün, Hande Buse'ye, Sarah'a armağan olsun
18 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-gun-hande-buse-ye-sarah-a-armagan-olsun-225945
Pembe Hayat 18 Haziran’ı “Translarla Eşitlik Günü” ilan etti
16 Haziran 2020
/haber/pembe-hayat-18-haziran-i-translarla-esitlik-gunu-ilan-etti-225776
Pembe Hayat: Transfeminizm Yaşatır
8 Ağustos 2019
/haber/pembe-hayat-transfeminizm-yasatir-211463
Pembe Hayat, Kuirfest Yasağını Anayasa Mahkemesi’ne Taşıdı
8 Şubat 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-yasagini-anayasa-mahkemesi-ne-tasidi-205335
Pembe Hayat, KuirFest'e Çağırıyor: #ÇokGüzelsinYasakMısın
23 Ocak 2019
/haber/pembe-hayat-kuirfest-e-cagiriyor-cokguzelsinyasakmisin-204734
Sayfa Başına Git