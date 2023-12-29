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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2023 17:22
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2023 17:28
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TİP Adana İl Örgütü açlık grevine başladı: Can'ı alacağız

TİP Adana İl Başkanı Ahmet Faruk Ulaş, AYM kararının bir an önce uygulanıp, Atalay’ın serbest bırakılması talebiyle üç günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİP Adana İl Örgütü açlık grevine başladı: Can'ı alacağız
* Fotoğraf: MA

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Adana İl Örgütü, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği ve dosyası bir kez daha Yargıtay’a gönderilen cezaevindeki TİP Hatay Milletvekili Can Atalay serbest bırakılması için açlık grevinde başladı.

TİP’liler Atatürk Parkı'nda basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirdi.

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MA’nın haberine göre; eylemde Atalay'ın fotoğrafları ve "AYM kararı uygulansın diye açlık grevindeyiz", "Can Atalay'a özgürlük AYM kararı uygulansın", "Can'ı alacağız" yazılı dövizler açıldı.

Eylemde konuşan TİP Adana İl Başkanı Ahmet Faruk Ulaş, AYM kararının bir an önce uygulanıp, Atalay’ın serbest bırakılması talebiyle üç günlük açlık grevi başlattıklarını belirtti.

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Atalay'ın 228 gündür 'esaret altında' olduğunu belirten Ulaş, "Hatay halkının iradesi olan milletvekilimizin özgürlüğü artık daha fazla gasp edilmemelidir. Anayasa Mahkemesi kararı uygulanmalıdır. Can Atalay serbest bırakılmalıdır" dedi.

TİP’liler açıklamanın ardından oturma eylemine geçti. Oturma eylemi saat 19.00'a kadar sürecek.

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(RT)

can atalay AYM türkiye işçi partisi
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