Timur Çelik kimdir?

Ressam. 1960 yılında, Gümüşhane’de doğdu. 1980’lerin başında Marmara Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.

ArtDog Istanbul’un haberine göre, 1993 yılında Berlin’e yerleşti, resim çalışmalarını aralıksız sürdürürken konularını çoklukla gündem ve politik figürlerden seçti. Birçok uluslararası sergiye katılan sanatçı, başta Künstlerhaus Bethanien olmak üzere İstanbul, Ankara ve Berlin’de çok sayıda kişisel sergi açtı.

Türkiye gündemine hiçbir zaman ilgisini yitirmedi, portre ya da figür olarak Türkiye’ye dair birçok iş ortaya koydu. Son dönem verdiği söyleşilerden birinde realist işler ortaya koyduğunu belirtmişti. Kendi sözleriyle sanat dünyasında görünürlük kazanmasına vesile olan büyük boyutlu portrelerinde; Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan, Eren Keskin, Hayko Bağdat ve Ahmet Türk gibi figürleri resmetti.

2014’te Kobanî’den sonra başladığı, dönemin birçok olayını konu alan serisinin adı olan “Görgü Tanığı”ndan Helikopter işiyle gündeme gelen sanatçı, resmi yapmasının altındaki nedeni, “cesaretten çok sorumluluk” ifadesiyle tanımlamıştı.

Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Çelik, 16 Ocak 2025’te hayatını kaybetti.

Timur Çelik’in bazı eserleri:

Hatay-Rönesans Rezidans, oil on canvas, 2023

"Enkaz ile Ali", tüyb, 2023

"sarayburnu", oil on canvas, 2023

'Nr.275.', oil on canvas, 2022

'öyle mi alay komutanı ?', 55x45 cm, 2021

"selahattin", 30x24 cm, oil on canvas, 2019