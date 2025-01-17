ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
Yayın Tarihi: 17 Ocak 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2025 14:07
1 dk Okuma

Timur Çelik kimdir?

Uzun yıllardır Berlin’de yaşayan ressam Timur Çelik, 16 Ocak 2025’te hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Timur Çelik kimdir?
Fotoğraf: Timur Çelik/X

Ressam. 1960 yılında, Gümüşhane’de doğdu. 1980’lerin başında Marmara Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı.

ArtDog Istanbul’un haberine göre, 1993 yılında Berlin’e yerleşti, resim çalışmalarını aralıksız sürdürürken konularını çoklukla gündem ve politik figürlerden seçti. Birçok uluslararası sergiye katılan sanatçı, başta Künstlerhaus Bethanien olmak üzere İstanbul, Ankara ve Berlin’de çok sayıda kişisel sergi açtı.

Türkiye gündemine hiçbir zaman ilgisini yitirmedi, portre ya da figür olarak Türkiye’ye dair birçok iş ortaya koydu. Son dönem verdiği söyleşilerden birinde realist işler ortaya koyduğunu belirtmişti. Kendi sözleriyle sanat dünyasında görünürlük kazanmasına vesile olan büyük boyutlu portrelerinde; Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan, Eren Keskin, Hayko Bağdat ve Ahmet Türk gibi figürleri resmetti.

2014’te Kobanî’den sonra başladığı, dönemin birçok olayını konu alan serisinin adı olan “Görgü Tanığı”ndan Helikopter işiyle gündeme gelen sanatçı, resmi yapmasının altındaki nedeni, “cesaretten çok sorumluluk” ifadesiyle tanımlamıştı.

Hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Çelik, 16 Ocak 2025’te hayatını kaybetti.

Timur Çelik’in bazı eserleri:

Görseli Büyüt
Hatay-Rönesans Rezidans, oil on canvas, 2023
Hatay-Rönesans Rezidans, oil on canvas, 2023
Görseli Büyüt
"Enkaz ile Ali", tüyb, 2023
"Enkaz ile Ali", tüyb, 2023
Görseli Büyüt
"sarayburnu", oil on canvas, 2023
"sarayburnu", oil on canvas, 2023
Görseli Büyüt
'Nr.275.', oil on canvas, 2022
'Nr.275.', oil on canvas, 2022
Görseli Büyüt
'öyle mi alay komutanı ?', 55x45 cm, 2021
'öyle mi alay komutanı ?', 55x45 cm, 2021
Görseli Büyüt
"selahattin", 30x24 cm, oil on canvas, 2019
"selahattin", 30x24 cm, oil on canvas, 2019
Görseli Büyüt
"osman", 37x37 cm, 2018
"osman", 37x37 cm, 2018

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
timur çelik
ilgili haberler
Ressam Timur Çelik hayatını kaybetti
17 Ocak 2025
/haber/ressam-timur-celik-hayatini-kaybetti-303708
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ressam Timur Çelik hayatını kaybetti
17 Ocak 2025
/haber/ressam-timur-celik-hayatini-kaybetti-303708
Sayfa Başına Git