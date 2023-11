Times of Israel: İsrail ordusunun kayıplarının birkaçı 'dost ateşi' sonucu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları öncülüğündeki Filistinli direniş gruplarıyla girilen çatışmalarda hayatını kaybeden İsrailli askerlerin sayısı da artıyor.

İsrail ordusundan yapılan son açıklamaya göre Gazze Şeridi'ne kara harekatının başlatıldığı 31 Ekim'den bu yana 73 İsrail askeri hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısı ise 390.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

'Dost ateşi'nin ölümcül sonuçları

The Times of Israel'in askeri muhabiri Emanuel Fabian'ın haberine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yürüttüğü kara harekatındaki asker kayıplarının birkaçı "dost ateşi" sonucu meydana geldi.

Yoğun hava saldırılarına maruz kalan Gazze'de İsrail'in binlerce piyade, tank ve diğer birlikleri bulunuyor.

The Times of Israel'in edindiği bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar sırasında bir dizi "dost ateşi" olayına tanık oldu ve bunlardan bazıları ölümcül sonuçlar doğurdu.

Ordu, dost ateşi vakaları da dahil olmak üzere devam eden çatışmaları sürekli olarak değerlendirdiğini ve çıkarılan dersleri hızla uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Haaretz gazetesi de polis kaynaklarına dayandırdığı 18 Kasım tarihli haberinde, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına müdahale eden İsrail helikopterlerinden birinin müzik festivalindeki sivilleri de vurduğunu iddia etmişti.

(NT)