ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 14 Kasım 2023 11:44
 ~ Son Güncelleme: 14 Kasım 2023 12:01
3 dk Okuma

“TikTok kullanımı sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilir”

Rehber Öğretmen Arslan Özdemir, "TikTok’ta gördüğümüz mükemmel görünen hayatlar, gerçek hayatla karşılaştırıldığında hayal kırıklığına yol açabilir ve bu da kaygı ve depresyona neden olabilir" dedi.

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/14/tiktok-kullanimi-sosyal-ve-psikolojik-sorunlara-yol-acabilir-1.jpg
*Görsel, Canva'da tasarlandı.

Z kuşağının favori sosyal medya uygulaması olan TikTok, 2023 yılında en çok indirilen uygulama olurken, gençlere ve çocuklara “kötü örnek teşkil ettiği” gerekçesiyle de eleştiriliyor.

bianet’e konuşan Rehber Öğretmen Arslan Özdemir, TikTok kullanımının özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda, Instagram kullanımının ise lise çağındaki çocuklarda yaygın olduğuna dikkat çekti.

Özdemir, “TikTok’ta gördüğümüz mükemmel görünen hayatlar, gerçek hayatla karşılaştırıldığında hayal kırıklığına yol açabilir ve bu da kaygı ve depresyona neden olabilir” dedi.

Sosyal medya bağımlısı mıyım?

TikTok bağımlılığını, “TikTok’u kontrolsüz bir şekilde kullanma durumu” olarak tanımlayan Özdemir, sosyal medya bağımlılığının belirtilerini şöyle sıraladı:

  • Sosyal medyaya sürekli erişim ihtiyacı duymak
  • Sosyal medya olmadan huzursuz veya gergin hissetmek
  • Sosyal medya kullanmamak için kendini zorlamak
  • Sosyal medya kullanımı nedeniyle okul, iş veya sosyal yaşamda sorunlar yaşamak
  • Sosyal medya kullanımı nedeniyle uyku, yeme veya diğer kişisel bakım alışkanlıklarını ihmal etmek
  • Sosyal medya kullanımı nedeniyle para harcama sorunları yaşamak

Aşırı ve kontrolsüz kullanım zararlı

Özdemir, özellikle çocuklar ve gençler arasında çok yaygın olan TikTok’un aşırı ve kontrolsüz kullanımının ciddi psikolojik zararlara yol açabileceğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

TikTok’u kullanma isteği; uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorluğa neden olabilir, dikkati dağıtabilir ve günlük görevleri yerine getirmeyi zorlaştırabilir. Yine kaygı ve depresyon gibi ruh sağlığı sorunlarına neden olabilir. TikTok’ta gördüğümüz mükemmel görünen insanlar, kendimizi yetersiz hissetmemize neden olabilir. Gerçek dünyayla bağlantı kurmayı zorlaştırabilir, özgüven sorunlarına neden olabilir. TikTok’ta gördüğümüz mükemmel görünen hayatlar, gerçek hayatla karşılaştırıldığında hayal kırıklığına yol açabilir ve bu da kaygı ve depresyona neden olabilir.”

*Arslan Özdemir

Belirtileri yaşıyorsanız uzman yardımı alın

Özdemir, sosyal medya bağımlılığıyla baş edebilmek için alınabilecek bir dizi önlem olduğunu ve çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin velilere şu uyarıları yaptı:

  • TikTok kullanımını sınırlayın. TikTok’u günde belirli bir süre kullanmayı veya belirli bir süre boyunca kullanmamayı kendinize sınırlayın.
  • TikTok’tan uzaklaşın. TikTok’u kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu veya tabletinizi kapatın.
  • Diğer aktivitelere odaklanın. TikTok’tan uzaklaşmak için diğer aktivitelere odaklanın, örneğin arkadaşlarınızla ve ailenizle zaman geçirin, spor yapın veya yeni bir hobiye başlayın.

Arslan ayrıca, TikTok bağımlılığının ciddi bir sorun olduğunu, belirtileri yaşayanların bir uzmandan yardım alması gerektiğini ifade etti.

BBC Three araştırması

BBC’nin gençlik kanalı BBC Three’nin araştırması, TikTok’un “antisosyal davranışı teşvik eden çılgınlıkları çevrimiçi ortamda körüklediğini” ortaya koyuyor.

BBC’nin araştırması, TikTok’un algoritması nedeniyle kullanıcıların platformda normalde izlemeyecekleri içeriklere maruz kaldıklarını ve bunun kullanıcıların “bazen sıra dışı şeyler yapmalarına” yol açtığı tespitinde bulunuyor. BBC’ye konuşan TikTok’un eski çalışanları ise şirketin büyümeyi yavaşlatacağı korkusuyla bu sorunun üzerine gitmediğini söyledi.

Uygulamayı kullananlarla da konuşan BBC, TikTok’un algoritmasıyla kimi içeriklerin öne çıkarılmasının gündelik hayatta düzensizliğe yol açtığını belirtirken, BBC Dezenformasyon ve Sosyal Medya Muhabiri Marianna Spring’e göre dört ayrı vakada TikTok’taki içerik çılgınlığının gerçek hayatta zarara yol açtığı tespit edildi.

(BA/VC)

Tiktok sosyal medya
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları

Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni...

diğer yazıları
Yerel seçimler, ittifak siyaseti ve HEDEP
13 Kasım 2023
Yerel seçimler, ittifak siyaseti ve HEDEP
SİYASİLERİN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASINA ETKİLERİ
Beştaş: "Örgüt devlete, devlet de örgüte güvenmedi"
11 Kasım 2023
Beştaş: "Örgüt devlete, devlet de örgüte güvenmedi"
Hedef gösterilen Kürtçe öğretmeni Mizgîn Yalçın'a destek
10 Kasım 2023
Hedef gösterilen Kürtçe öğretmeni Mizgîn Yalçın'a destek
SES KAYDI 18 AYDIR ÇÖZÜMLENMEDİ
TJA'lı Dorşîn Gök, kimin olduğu bilinmeyen ses kaydıyla cezaevinde tutuluyor
8 Kasım 2023
TJA'lı Dorşîn Gök, kimin olduğu bilinmeyen ses kaydıyla cezaevinde tutuluyor
Gavriye Akgüç evinin bahçesinde öldürüldü: "Süryanileri sindirmek için çabalar var"
8 Kasım 2023
Gavriye Akgüç evinin bahçesinde öldürüldü: "Süryanileri sindirmek için çabalar var"
Sayfa Başına Git