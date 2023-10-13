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Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 12:14
 ~ Son Güncelleme: 13 Ekim 2023 12:37
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TİHV’in Gazze çağrısına uluslararası insan hakları örgütlerinden destek

Dünyadan 76 ülkeden 156 kurumu temsil eden IRCT ve Latin Amerika merkezli Red Salud DH, TİHV’in İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukayı kaldırması çağrısına tümüyle katıldıklarını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/13/tihvin-gazze-cagrisina-uluslararasi-insan-haklari-orgutlerinden-destek.jpg
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV), İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukaya son vermesi çağrısına uluslararası insan hakları örgütlerinden destek geldi.

Dünyadan 76 ülkeden 156 kurumu temsil eden İşkence Görenler İçin Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi (IRCT) ile Latin Amerika ve Karayipler İşkence, Cezasızlık ve Diğer İnsan Hakları İhlallerine Karşı Sağlık Kuruluşları Ağı (Red Salud DH) TİHV’in çağrısına tümüyle katıldıklarını açıkladı.

IRCT, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İsrail Savunma Bakanı’nın korkunç ifadelerini güçlü bir şekilde kınayan TİHV’in yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Gazze’deki ablukanın ve derin acıların sonlanması için Filistin ve İsrail’deki dostlarımızla birlikte çalışma kararlılıklarını destekliyoruz” dedi.

7 ülkeden 8 kurumun yer aldığı Red Salud DH de, TİHV’in Gazze’deki ablukanın kaldırılması yönündeki çağrısına katıldıklarını belirten bir açıklama yaptı. Red Salud DH, TİHV’in açıklamasını İspanyolca’ya da çevirerek paylaştı.

TİHV, yayınladığı “İnsanlık onuru adına, Gazze ablukasına son verilmelidir” başlıklı mesajında, Gazze’ye yönelik İsrail ablukasının ve saldırganlığın hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını belirtmiş, “Bu insanlık dışı ablukanın derhal sonlanması için, uluslararası mekanizmaların hareket geçmesi dahil, etkin çaba göstermek insanlık onuru adına bir zorunluluktur” demişti.

TİHV: Gazze ablukasına derhal son verilmeli
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(HA)

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