TİHV’in Belgesel Film Günleri hafta sonu boyunca devam edecek

Diyarbakır’da İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında Mordem Sanat Merkezi’nde bugün başlayan ‘Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 14. Belgesel Film Günleri' hafta sonu da devam edecek. Belgesel filmler Van'da ise Van Barosu'nda gösterilecek.

TİHV 14. Belgesel Film Günleri, farklı insan hakları sorunlarına farklı bakış açılarıyla objektif tutan 12’si Türkiye’den, toplam 25 seçme belgesel filmi bir araya getiriyor.

Online gösterilmeyecek filmler

Film Günleri kapsamında 17 Aralık Pazar gününe kadar tihvbelgeselfilm.org adresinde çevrimiçi olarak gösterimde yer alan filmlerin yanı sıra, çevrimiçi gösterimde yer almayan “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri”, “Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı”, “Rodakis’i Ararken” ve “Suriye’nin Kayıp Ruhları” filmleri Diyarbakır ve Van programında perdeye yansıyacak.

Bugün üçü Türkiye’den, üçü de yabancı yönetmenin belgesel filmleri gösterildi: Elif Yiğit’in yönetmenliğini yaptığı Adalet İçin

Ersin Erçin’in yönettiği Aladağ ‘Bir Yürek Yangını’

Aslı Esma Karaca’nın yönettiği Beyaz Motosiklet, Devrimin Beyaz Küheylanı

Josu Martinez ile Txaber Larreategi’nin yönettiği Caminho Longe

Lisa Gerig’in yönettiği The Hearing (Duruşma)

Heba Khaled Talal Derki ve Ali Wajeeh’in yönettiği Şam Göğünün Altında (Under The Sky Of Damascus)

Programda yer alan diğer belgesel filmleri ve gösterim tarihleri için şu linke tıklayabilirsiniz. (BA)