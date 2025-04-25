TİHV şehir şehir açıkladı: Bir ayda binlerce gözaltı, yüzlerce yasak

Mart ayı İstanbul'da adeta ismi konulmamış bir olağanüstü hâl süreci yaşandı. Toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik yaşanan hak ihlalleri önceki aylara göre ciddi oranda arttı. 8 Mart ve Nevroz gibi özel günlerin yanı sıra İBB operasyonu kapsamında Saraçhane, Beşiktaş ve Kadıköy’deki protestolara yapılan sert müdahaleler ihlalleri endişe verici bir boyuta taşıdı.

İstanbul Barosu'nun ardından Türkiye İnsan Hakları Vakfı da (TİHV) Mart ayında yaşanan hak ihlallerine yönelik bir rapor hazırladı. Rapor tablonun diğer illerde de farklı olmadığını ortaya koydu. 20'den fazla şehirde yaşanan ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüklerine yönelik ihlaller sıralandı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte polis müdahaleleri, yasak kararları ve gözaltı ve tutuklamalardaki artış dikkat çekti.

Demokrasiye sert darbe

TİHV Genel Sekreteri Coşkun Üsterci tarafından açıklanan raporda yer alan gözaltı, tutuklama ve müdahale verileri, Türkiye’nin dört bir yanında anayasal hakların fiilen askıya alındığını ortaya koydu. TİHV valilik kararlarıyla getirilen süreli yasakları ve medya üzerindeki baskıları da mercek altına aldı.

TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin tespitlerine göre, ifade özgürlüğü ihlaleri kapsamında:

144 kişi sosyal medya ya da kitap nedeniyle gözaltına alındı

22 gazeteci gözaltına alındı, 8’i tutuklandı, 4 gazeteci hakkında soruşturma açıldı

700 sosyal medya hesabı için erişim engeli talep edildi

RTÜK, TV kanallarına 33 para cezası ve 16 program durdurma cezası verdi

183 sosyal medya hesabı ve 16 internet sitesi mahkeme kararıyla erişime kapatıldı

İSTANBUL BAROSU’NDAN HAK İHLALLERİ RAPORU Kaboğlu: Son bir ayda, savaş halinde bile geçerli olan haklar ihlal edildi

Toplanma Özgürlüğü İhlalleri kapsamında; ülke genelinde en az 74 ayrı eylem ve etkinliğe müdahalesi sonucu en az 1495 kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz bırakılarak gözaltına alındı. Bu kişilerden 482’si adli kontrol şartıyla, 62’si ise ev hapis tedbiri ile serbest bırakıldı. 175 kişi tutuklandı.

Örgütlenme özgürlüğü kapsamında ise şu ihlaller kaydedildi:

Siyasi parti üye ve yöneticisi en az 5 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı.

5 belediye başkanı gözaltına alındı, biri Şubat ayı içinde gözaltına alınmış 6 belediye başkanı tutuklandı.

Dernek, sendika, vakıf vb. kuruluşların üye ve yöneticisi 24 kişi gözaltına alındı. 7 kişi tu-tuklandı. 9’u adli kontrol şartıyla 17 kişi serbest bırakıldı.

TİHV'in şehir şehir sıraladığı ihlal raporunun tamamına erişmek için TIKLAYINIZ!

(AB/Mİ)