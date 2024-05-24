TİHV: İsrail, uluslararası insancıl hukuku ihlal ediyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Gazze’de gözaltına alınıp tedavi için İsrail'e gönderilen Filistinli tutsakların hastanelerde “yataklara kelepçelendiği”, "gözlerinin bağlandığı” ve “çıplak bırakıldıkları” yönündeki haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hükümetinin uluslararası insancıl hukukun ilkelerini çiğnediği ve insanlığa karşı suç işlediği belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumu ve uluslararası insan hakları rejimini Gazze’de yaşanmakta olan insani krize derhal son verilmesi, insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine sahip çıkılması için acil ve etkin bir şekilde harekete geçmeye çağırıyoruz" dendi.

“İşkence yasağının istisnası yoktur”

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın açıklaması şöyle:

“İşgal altındaki Gazze’de gözaltına alınıp tedavi için İsrail'e gönderilen Filistinli tutsakların hastanelerde “yataklara kelepçelendiği”, "gözlerinin bağlandığı” ve “çıplak bırakıldıkları” yönündeki haberler, 2023 Ekim'inden bu yana Gazze’de yaşanmakta olan insani krize yeni bir boyut kazandırdı.

Özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin, bırakın tedavi edildikleri sırada böyle tutulmalarını, gözaltı süreçlerinin herhangi bir aşamasında kelepçeli, gözleri bağlı ve çıplak bırakılmış halde tutulmaları işkence ve diğer kötü muameledir.

Uluslararası hukuk işkenceyi mutlak olarak yasaklamıştır. Bu yasağın savaş koşullarında dahi hiçbir istisnası yoktur. Tutsak aldığı kişilere böyle davranmakla İsrail Hükümeti uluslararası insancıl hukukun ilkelerini çiğnemekte, insanlığa karşı suç işlemektedir.

“Gazze’deki işgal derhal son bulmalı”

İsrail’in sürdürmekte olduğu, Gazze’de en az 15 bini çocuk, 35 bini aşkın insanın ölümüne, bir milyondan fazla insanın, diğer ağır hak ihlalleriyle birlikte yerinden edilmesine, güvenli bir barınağa, yeterli su ve gıdaya, sağlığa erişiminin tümüyle imkansız hale gelmesine, kısacası ağır bir 'insani kriz'e yol açan kabul edilemez askeri müdahalesi ve işgali derhal son bulmalıdır.”

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)