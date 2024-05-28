TİHV: İsrail, insanlığa karşı suç işledi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İsrail'in Refah’taki sivillere yönelik saldırısına dair bugün yazılı açıklama yaptı.

Vakıf, İsrail’in bu saldırısını insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine de bir saldırı olarak değerlendirdi.

İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi yaralandı.

Uluslararası topluma çağrı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, bu saldırıyla İsrail hükümetinin bir kez daha uluslararası insancıl hukuk ilkelerini yok sayarak, insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.:

“Gerekçesi ne olursa olsun bu sınır tanımaz saldırganlık aynı zamanda, yaşanmış büyük acıların tecrübeleriyle var edilmiş insan hakları değerlerine ve insanlık onuruna yönelik bir saldırıdır. Gazze’de giderek derinleşen insani krize derhal son vermek ve İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı’nın askeri operasyonların derhal durdurulması yönündeki kararına uymasının sağlanması için uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları rejimine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.”

İsrail, Refah’ı hedef almayı sürdürüyor

(AS)