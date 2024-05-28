ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 16:06
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:07
1 dk Okuma

TİHV: İsrail, insanlığa karşı suç işledi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İsrail’in, Refah kentine düzenlediği saldırıyla, insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine de saldırdığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TİHV: İsrail, insanlığa karşı suç işledi
Fotoğraf: AA

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İsrail'in Refah’taki sivillere yönelik saldırısına dair bugün yazılı açıklama yaptı.

Vakıf, İsrail’in bu saldırısını insanlık onuruna ve insan hakları değerlerine de bir saldırı olarak değerlendirdi.

İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, 45 Filistinli hayatını kaybetti, 249 kişi yaralandı.

Uluslararası topluma çağrı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı, bu saldırıyla İsrail hükümetinin bir kez daha uluslararası insancıl hukuk ilkelerini yok sayarak, insanlığa karşı suç işlediğini belirtti.:

“Gerekçesi ne olursa olsun bu sınır tanımaz saldırganlık aynı zamanda, yaşanmış büyük acıların tecrübeleriyle var edilmiş insan hakları değerlerine ve insanlık onuruna yönelik bir saldırıdır.  Gazze’de giderek derinleşen insani krize derhal son vermek ve İsrail hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı’nın askeri operasyonların derhal durdurulması yönündeki kararına uymasının sağlanması için uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları rejimine bir kez daha çağrıda bulunuyoruz.”

İsrail, Refah’ı hedef almayı sürdürüyor
İsrail, Refah’ı hedef almayı sürdürüyor
Bugün 11:31

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
İsrail, Refah’ı hedef almayı sürdürüyor
Bugün 11:31
/haber/israil-refahi-hedef-almayi-surduruyor-295823
BM yetkilileri, İsrail’in Refah’taki kampa saldırısını kınadı
Bugün 08:30
/haber/bm-yetkilileri-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-295811
“İsrail'in Refah'ta yerinden edilenleri hedef alması, UAD kararına meydan okuma”
27 Mayıs 2024
/haber/israil-in-refah-ta-yerinden-edilenleri-hedef-almasi-uad-kararina-meydan-okuma-295783
İsrail, Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
27 Mayıs 2024
/haber/israil-refahta-yerinden-edilmis-filistinlilerin-cadirlarini-bombaladi-295768
YENİ EK İHTİYATİ TEDBİRLER
UAD, İsrail'in Refah'a yönelik tüm saldırı ve eylemlerini derhal durdurmasını emretti
24 Mayıs 2024
/haber/uad-israil-in-refah-a-yonelik-tum-saldiri-ve-eylemlerini-derhal-durdurmasini-emretti-295748
Uluslararası hak örgütlerinden “Refah” çağrısı
16 Mayıs 2024
/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-refah-cagrisi-295458
ilgili haberler
İsrail, Refah’ı hedef almayı sürdürüyor
Bugün 11:31
/haber/israil-refahi-hedef-almayi-surduruyor-295823
BM yetkilileri, İsrail’in Refah’taki kampa saldırısını kınadı
Bugün 08:30
/haber/bm-yetkilileri-israilin-refahtaki-kampa-saldirisini-kinadi-295811
“İsrail'in Refah'ta yerinden edilenleri hedef alması, UAD kararına meydan okuma”
27 Mayıs 2024
/haber/israil-in-refah-ta-yerinden-edilenleri-hedef-almasi-uad-kararina-meydan-okuma-295783
İsrail, Refah’ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
27 Mayıs 2024
/haber/israil-refahta-yerinden-edilmis-filistinlilerin-cadirlarini-bombaladi-295768
YENİ EK İHTİYATİ TEDBİRLER
UAD, İsrail'in Refah'a yönelik tüm saldırı ve eylemlerini derhal durdurmasını emretti
24 Mayıs 2024
/haber/uad-israil-in-refah-a-yonelik-tum-saldiri-ve-eylemlerini-derhal-durdurmasini-emretti-295748
Uluslararası hak örgütlerinden “Refah” çağrısı
16 Mayıs 2024
/haber/uluslararasi-hak-orgutlerinden-refah-cagrisi-295458
Sayfa Başına Git