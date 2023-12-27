TİHV: İşkence de, işkenceciyi övmek de suçtur!

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), adı Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi'nde yaşanan işkence uygulamalarıyla anılan Esat Oktay Yıldıran'ın isminin bir okula verilmesine ilişkin tartışmalarda kullanılan işkenceyi öven ifadelerin “toplum ve insanlık adına utanç verici” olduğunu belirtti.

MEB geri adım attı: 'Esat Oktay Yıldıran' adı bir hata

Eğitim Sen'den ‘Esat Oktay Yıldıran’ açıklaması: İşkencecinin ismi okula verilemez

Vakıf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işkencenin mutlak bir yasak olduğunu, işkenceyi ve işkencecileri övenlerin cezasızlıkla korunmaması gerektiğini hatırlattı:

“12 Eylül askeri darbesi sonrasında görev yaptığı Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarıyla anılan kişinin adının bir ilkokula verilmesi üzerine başlayan tartışmalarda işkenceyi öven, savunan kabul edilemez ifade ve yaklaşımlar toplumumuz ve insanlık adına utanç vericidir.

İşkence insanlık onuruna karşı işlenen bir suçtur. Türkiye’nin de bir parçası olduğu evrensel hukuk işkenceyi mutlak olarak yasaklar. Ne savaş hali ne de herhangi bir olağanüstü hal dahil işkencenin istisnası vardır.

Türk Ceza Kanunu'nda insanlığa karşı suçlar ve işkence suçu hakkında zamanaşımı uygulanmayacağı kabul edilmiştir. İster geçmişte ister günümüzde mutlak yasağa rağmen işkence yapmak, işkenceyi ve işkencecileri övme suçtur, cezasızlıkla korunamaz.”

Esat Oktay Yıldıran kimdir?

(AS)