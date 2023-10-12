TİHV: Gazze ablukasına derhal son verilmeli

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) bugün yaptığı yazılı açıklama ile “insanlık onuru adına Gazze ablukasına derhal son verilmeli” dedi.

Gazze’de derin bir insani kriz yaşandığını belirten TİHV, “Yakın tarihte ilk kez bir devlet temsilcisi (İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant) kabul edilemeyecek 'İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz' ifadesini kullanarak, Gazze’yi - gıda, su, elektrik ve yakıt ambargosunu da içine alacak biçimde - tamamen abluka altına alacaklarını söyledi” dedi.

Açıklamada, İnsanın sahip olduğu onur ve değeri bütünüyle yok sayan böylesine bir açıklamanın 2023 yılında yapılabilmesi her birimiz için derin bir utanç kaynağıdır” dendi.

“Uluslararası mekanizmalar hareket geçmeli”

TİHV, “böylesine bir abluka ve saldırganlığın, Hamas’ın sivilleri de hedef alan kabul edilemez terör eylemleri de dahil, hiçbir gerekçesi olamayacağını” belirtti:

“Çoğu çocuk 2 milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze’ye yönelik bu insanlık dışı ablukanın derhal sonlanması için, uluslararası mekanizmaların hareket geçmesi dahil, etkin çaba göstermek insanlık onuru adına bir zorunluluktur.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak, yaşanmakta olan derin acıların sonlanmasına yönelik Filistin ve İsrail’deki dostlarımızla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı daha da kuvvetlendireceğimizi tekrar ifade etmek isteriz.”

Ne olmuştu?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de başlattığı, kısa süre içinde diğer Filistinli direniş gruplarının da dahil olduğu Aksa Tufanı operasyonu kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e saldırılar düzenlendi.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli direniş grupları bölgedeki yerleşim birimlerine ve askeri noktalara baskınlar düzenleyerek birçok İsrailliyi rehin aldı.

İsrail ordusu Demir Kılıçlar Operasyonu adıyla Gazze’ye yönelik yoğun hava saldırıları başlatırken, Batı Şeria’daki Filistinli gruplar da İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada çağrısında bulundu.

Saldırılarda 1200 İsrailli hayatını kaybetti, 3 binden fazlası yaralandı.

Gazze’de de 1200 kişi hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Batı Şeria'da da İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığını açıkladı. (AS)