TİHV'den Onur Ayı notu: Etkinlikler yasaklandı, meydanlar kapatıldı
TİHV Dokümantasyon Merkezi’nin "2024 Onur Ayı Etkinliklerine Yönelik Hak İhlalleri Bilgi Notu"nda eylem etkinliklerin yasaklandığı ve 13 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Dokümantasyon Merkezi, Onur Ayı etkinliklerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin bilgi notu hazırladı.
Bilgi notunda Onur Ayı Etkinliklerinde toplam 23 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Alınan eylem etkinlik yasaklarına dikkat çekildi.
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Bilgi Notu"nda şu tespitler yer aldı:
- Antalya’da her türlü eylem ve etkinlik valilik tarafından 15 gün süreyle yasaklandı.
- İstanbul'da Şişli'de 1, Kadıköy'de 1 olmak üzere toplam 2 etkinlik kaymakamlar tarafından yasaklandı.
- İstanbul Valiliği, 30 Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklama ile Taksim Meydanı, Cumhuriyet Anıtı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan’a kadar olan bölge ile Karaköy Meydan ve çevresinin araç trafiğine kapatılacağını, yaya trafiğinin ise kontrollü şekilde sağlanacağını duyurdu.
- Toplantı ve gösterilere yönelik polis müdahalesi sonucu, Eskişehir’de gerçekleştirilen 1 etkinlikte 10 kişi, İstanbul’da yapılan 2 ayrı etkinlikte ise 13 kişi olmak üzere toplam 23 kişi gözaltına alındı.
5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere, gözaltına alınanların tamamı aynı gün içinde serbest bırakıldı.
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(RT)