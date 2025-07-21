TİHV'den Murat Çalık çağrısı: İşkence ve kötü muamele yasağı açıkça ihlal ediliyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın cezaevinde tutulmasının yaşam hakkı ihlali anlamına geldiğini belirten Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), “Bu bir işkencedir” diyerek Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Açıklamada tedavi sürecinin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu beklenerek ertelenmesine tepki gösterildi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İBB'ye yönelik operasyonların ardından tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın cezaevindeki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, mevcut sağlık koşulları altında cezaevinde tutulmasının yaşam hakkı ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mandela Kuralları’na atıf yapılan açıklamada, "Mahpuslar, toplumdaki mevcut sağlık standartlarından aynı şekilde yararlanmalı, hukuki statüleri nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı ve gerekli sağlık hizmetlerine ücretsiz erişebilmelidir. Bu nedenle, yargı organlarının mevcut raporları dikkate alarak M. Murat Çalık’ın tutukluluğunu acilen ertelemesi ve uygun bir sağlık kurumunda tedavi edilmesini sağlaması beklenir" denildi.

"ATK kararını beklemeye gerek yok"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Tutukluların sağlık durumunun değerlendirilmesinin mutlaka ATK tarafından yapılmasını zorunlu kılan bir yasal düzenleme de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, M. Murat Çalık’ın tahliyesi için ATK’nın kararını beklemeye gerek yoktur. Öte yandan, tanı ve tedavi olanakları sınırlı olan, hekimlik etiği ve bilimsel standartlara aykırı kararlar veren bir kurumun kararının zorunlu tutulması, kişinin yaşamı ve sağlığıyla ilgili endişeleri daha da kritik bir boyuta taşımaktadır.

"Yakınlarının gözetiminde bulunması sağlanmalı"

Murat Çalık’ın durumu, yaşam hakkının ihlalinin yanı sıra, sağlığa erişim hakkının engellenmesi nedeniyle işkence ve diğer kötü muamele yasağının ihlali kapsamında değerlendirilecek boyuttadır. Mevcut hastalıklarının yol açabileceği komplikasyonlar nedeniyle, tam teşekküllü bir hastanede acilen tıbbi müdahale yapılmalı, tedavi altına alınmalı, temiz ve hijyenik koşullarda, yakınlarının gözetiminde bulunması sağlanmalıdır.

Bakanlığa çağrı

Adalet Bakanlığı’nı ve ilgili yargı organlarını derhal sorumluluk almaya çağırıyoruz: İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşam hakkı ve sağlık hakkının korunması için ATK kararı beklenmeksizin tutukluluğu kaldırılarak acilen tedavi altına alınmalıdır."