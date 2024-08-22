ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 13:28
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 13:35
2 dk Okuma

TİHEK, sigara içilmeyen koğuşta kalmak isteyen mahkûmu haklı buldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), cezaevinin kapasitesi nedeniyle bir hükümlünün sigara içilmeyen odada kalma talebinin reddedilmesini 'kötü muamele yasağının ihlali' olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
TİHEK, sigara içilmeyen koğuşta kalmak isteyen mahkûmu haklı buldu
Fotoğraf: ssder.org.tr

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), hükümlünün sigara içilmeyen odada kalma talebinin, cezaevinin kapasitesi nedeniyle reddedilmesinin kötü muamele yasağının ihlali olduğuna yönelik bir karar verdi.

TİHEK'in kararına göre, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan M.T, talebi üzerine 2019'da sigara içilmeyen koğuşa geçti ancak 2023'te koğuşa sigara içen kişiler de yerleştirildi.

Kurum idaresine verdiği dilekçeye cevap alamayınca TİHEK'e başvuran M.T, koğuşta bulunan 22 kişiden 15'inin sigara içtiğini, sigaradan rahatsızlık duyduklarını ve bunun sağlık sorunlarına neden olduğunu bildirdi.

İnceleme başlatan TİHEK, cezaevinden yazılı görüş istedi. Cezaevi yönetimi, kurumun 2 katlı oda sistemine göre inşa edildiğini, son 3 ayda kuruma gelen hükümlü ve tutuklu sayısının da arttığını belirtti.

Adli suç türüne mensup kişiler için sigara içilmeyen iki koğuş tahsis edildiği, kurumun tipi ve kapasitesi dikkate alındığında sigara içilmeyen yeni koğuş açma imkanı bulunmadığı aktarılan görüşte, ilerleyen süreçte şartların oluşması halinde başvuranın talebinin yerine getirileceği ifade edildi.

Kurum ayrıca durumunda değişiklik olup olmadığını öğrenmek için başvurucuyla görüştü.

Koğuşta kalan 25 kişiden 13'ünün sigara içtiğini, aynı odada kaldığı 3 kişinin ise sigara içmediğini bildiren başvurucu, saat 06.00'da açılan havalandırma kapısının 18.00'de kapandığını, odadaki pencereye rağmen koğuşa yayılan sigara dumanından rahatsız olduklarını aktardı.

AYM'nin ihlal kararı hatırlatması

Başvuruyu karara bağlayan TİHEK, hükümlünün sigara içilmeyen koğuşta kalma talebinin reddinin kötü muamele yasağının ihlali olduğuna hükmetti.

Kararda, Anayasa'ya göre devletin, bireyin maddi ve manevi varlığını her türlü tehlike, tehdit ve şiddetten korumakla yükümlüğü olduğuna dikkat çekildi.

Başvuranın sigara içilmeyen koğuşta kalma talebinin, idare tarafından başvuranın suç türüne uygun sigara içilmeyen koğuş bulunmadığı ve kurumun tipi ve kapasitesi gerekçe gösterilerek reddedildiğine işaret edilen kararda, idarenin, kurum güvenliği ve disiplinin sağlanması amacıyla talebi reddettiğinin anlaşıldığını kaydetti.

AYM'nin benzer başvuruda, hak ihlali verdiğine işaret edilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Anayasa'nın 'kişi hürriyeti ve güvenliği' başlıklı 19. maddesi gereği mahpusların özel ve aile hayatına birtakım sınırlamaların getirilmesi, hukuka uygun olarak ceza infaz kurumunda tutulmanın kaçınılmaz ve doğal sonucudur. Bununla birlikte ceza infaz kurumunda bulunma insanın beden ve ruh sağlığından feragat edilmesini gerektirmez. Diğer bireyler gibi mahpuslar da beden ve ruh sağlıklarını koruma haklarına sahiptir. Ceza infaz kurumlarının güvenliğini ve disiplinini sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda geniş takdir yetkileri bulunsa da alınacak tedbirler mahpusların tutulma halinin gerektirdiğinin ötesinde manevi üzüntüye düşmelerine veya sağlıksız şartlarda bir yaşam sürmelerine yol açmamalıdır."

Karara ulaşmak için buraya tıklayın

(HA)

sigara alanları sigara kötü muamele yasağı TİHEK
ilgili haberler
ENFLASYON MAHPUSLARI DA ETKİLİYOR
"Cezaevlerinde iç çamaşırı alamayan mahkumlar var"
26 Ekim 2022
/haber/cezaevlerinde-ic-camasiri-alamayan-mahkumlar-var-269048
ÇİĞDEM MATER/ BAKIRKÖY KADIN HAPİSHANESİ
Bir kettle nelere kadir?
4 Eylül 2022
/yazi/bir-kettle-nelere-kadir-266533
Hapishane kantininde de yüksek enflasyon
5 Mayıs 2022
/haber/hapishane-kantininde-de-yuksek-enflasyon-261397
Parası Olmayan Mahpus Çay Bile İçemiyor
9 Haziran 2014
/haber/parasi-olmayan-mahpus-cay-bile-icemiyor-156293
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ENFLASYON MAHPUSLARI DA ETKİLİYOR
"Cezaevlerinde iç çamaşırı alamayan mahkumlar var"
26 Ekim 2022
/haber/cezaevlerinde-ic-camasiri-alamayan-mahkumlar-var-269048
ÇİĞDEM MATER/ BAKIRKÖY KADIN HAPİSHANESİ
Bir kettle nelere kadir?
4 Eylül 2022
/yazi/bir-kettle-nelere-kadir-266533
Hapishane kantininde de yüksek enflasyon
5 Mayıs 2022
/haber/hapishane-kantininde-de-yuksek-enflasyon-261397
Parası Olmayan Mahpus Çay Bile İçemiyor
9 Haziran 2014
/haber/parasi-olmayan-mahpus-cay-bile-icemiyor-156293
Sayfa Başına Git