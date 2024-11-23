Ticaret Bakanlığı’ndan hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ve posta yoluyla Türkiye’ye gelen gönderilerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dolandırıcıların e-posta, telefon aramaları ve mesajlar aracılığıyla vatandaşlara "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı", "Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit

edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır", "Kargonuz teslim edilemediğinden ek ücret ödemeniz gerekmektedir" gibi yanıltıcı mesajlar gönderdiği belirtildi.

Bu mesajlarda hesap numaraları veya sahte internet sitesi linkleri paylaşarak vatandaşlardan para talep edildiği vurgulandı.

Bakanlık, vatandaşların bu tür bildirimlere karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini vurguladı. Açıklamada, gümrük ve hızlı kargo işlemlerinde resmi birimlerin vatandaşlara e-posta, telefon ya da mesaj yoluyla herhangi bir ödeme talebinde bulunmadığının altı çizildi.

Dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek için dikkatli olunması ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesi istendi.

Bakanlık ayrıca, hızlı kargo ve posta işlemleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Buna göre:

Vatandaşlara yapılacak bildirimler için standart bir format oluşturuldu.

Yetkilendirilmiş hızlı kargo ve posta işletmelerine ait iletişim bilgileri Bakanlığın resmi web sitesinde duyurulacak.

Vatandaşlar, kendilerine gelen bildirimlerin gerçek olup olmadığını, Bakanlığın web sayfasındaki "https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler" linki üzerinden kontrol edebilecek.

Açıklamada, dolandırıcılıkla mücadelede çalışmaların aralıksız sürdüğü ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları şüpheli durumlarda dikkatli olmaya ve resmi kanallardan bilgi almaya çağırdı.

(EMK)