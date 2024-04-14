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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 00:04
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 00:19
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THY uçuşları iptal oldu

İran'ın İsrail'e başlattığı hava saldırısı nedeniyle Ortadoğu'da bir çok ülke havasahasını kapattı. Türk Hava Yolları da uçuşları iptal etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
THY uçuşları iptal oldu

Ürdün, Irak, İsrail, İran gibi ülkelerin hava sahasını kapatması nedeniyle Türk Hava Yolları uçuşları da iptal oldu. Karardan önce havalanan uçaklar geri döndü.

@HavaSosyalMedya tarafından yapılan paylaşımda "Türk Hava Yolları'nın havada olan tüm İran ve Irak uçuşlarının İstanbul'a geri dönmesi ve yakıt kritiğine giren uçakların ise doğudaki meydanlara divert etmesi kararlaştırıldı." bilgisi verildi.

Geri Dönen Uçuşlar
 #TK872 Tahran 
#TK892 İsfahan
#TK888 Meşhed
#TK884 Şiraz

Yolcu Alımları Durdurulan Uçuşlar 
#TK804 Erbil
#TK796 Necef
#TK802 Bağdat
#TK798 Basra
#TK312 Kerkük İran ve Irak seferlerine ek olarak
#TK860 Maskat,
#TK866 Abu Dabi,
#TK766 Bahreyn,
#TK782 Doha,
#THY1KC Dubai uçuşlarında da yolcular alımları durduruldu.

(Mİ)

THY İran İsrail
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