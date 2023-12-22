THY Cumartesi için planlanmış 41 uçuşu iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Aralık'ta Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında



23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur.



Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye… — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 22, 2023

Üstün, uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabileceğini kaydetti.

İstanbul Havalimanı'nın yer seçimi tartışmaların odağında

Her sert rüzgar, yoğun kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşullarında karşılaşılan İstanbul Havalimanı sorunları ve THY ile diğer hava yollarının uçuş iptal zorunlulukları, Türkiye'nin en büyük havacılık yatırımında yer seçiminin doğru yapılıp yapılmadığı tartışmalarını alevlendiriyor.

Geçtiğimiz yılbaşında benzer sorunlar dolayısıyla günlerce ulaşıma kapalı kalan havalimanının sorunlarına ilişkin olarak VoA'nın sorularını yanıtlayan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, "yer seçiminde hata yapıldığı için İstanbul Havalimanı’nda benzeri sorunların devam edeceğini" söylemişti.

ŞPOD'dan Atlar: "Yer seçimi kesinlikle doğru değildi"

"En başından beri karşı çıkıyorduk bu projeye" diyen Atlar, "Orada kesilen ağaçları, bölgenin florasını faunasını bir tarafa bıraksak bile havalimanının yer seçimi kesinlikle doğru değildi." demiş ve yer seçiminde meteorolojik uygunluğun değil arsa maliyetinin esas alındığına işaret etmişti.

"ÇED raporu bile meteorolojik

verilerin dikkate alınmadığını itiraf ediyordu"

"Neden o bölge seçildi? Havalimanı 8 bin hektar alan. Bunun çok büyük bir bölümü orman alanı. Özel mülkiyete konu olmayan alan olduğundan kamulaştırma maliyeti olmayacaktı, o nedenle burası tercih edildi. Ama mesela ÇED raporu dahi meteorolojik verilerin dikkate alınmadığını itiraf ediyordu. Karadeniz kıyısında yoğun kar yağışı olmasa da sık sık yoğun sis ve yoğun yağış oluyor. Zaten daha önce de aksamaların olduğu medyaya yansıdı. Bundan etkilenmemesi mümkün değil. Daha sonra da benzeri doğa olaylarında İstanbul Havalimanı’nda aynı sıkıntılar yaşanacak.’’ dedi.

Akif Burak Atlar, İstanbul Atatürk Havalimanı’nın tarifeli seferlere kapatılmasını şehircilik politikaları bakımından anlaşılamaz bulduğunu belirtiyor.

"Önemli bir kamu yatırımı bu yer tercihiyle heba edildi"

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı, ‘‘İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın en donanımlı havalimanlarından biriydi. Yüzde 100 kapasite ile çalışıyordu, altyapısı kuvvetliydi, lojistik avantajları vardı. Hemen altından raylı sistem geçiyordu. Marmara’ya yakın olduğu için Karadeniz kıyısındaki bir havalimanından çok daha elverişli meteorolojik koşullara sahipti. Neden kapatıldığını rasyonel bir şekilde izah etmek mümkün değil. Düşünün İstanbul Havalimanı’nda karayolu dışında başka bir çıkış alternatifi yok. Raylı sistem, metro olmadığından insanlar mahsur kaldı orada. Sabahlamak zorunda kaldılar. Tüm bunlara ek olarak bu yer tercihi ile önemli bir kamu yatırımı heba edildi’’ demişti.

(AEK)