Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, İran uçuşlarını durdurdu. ABD, geçtiğimiz günlerde İran’ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişlettiğini açıklamıştı.

THY ve AJet ve Pegasus da ABD yaptırımlarına uyarak 21 Eylül itibariyle tüm uçuşlarını askıya aldı.

THY ve AJet’in sisteminde Mart 2027’ye kadar İran’a uçuşu gözükmüyor. Pegasus ise İran seferlerini rezervasyon sisteminden çıkardı. Sayfasındaki aramada herhangi bir İran şehri listelenmiyor.

Gerekçe ABD yaptırımı

Kararın arkasında ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni sivil havacılık yaptırımları bulunuyor. Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yabancı havayollarının ABD yapımı uçakları veya önemli miktarda ABD menşeli parça ve teknoloji içeren uçakları İran’a geçici olarak sokmasına olanak sağlayan “General License J-1” adlı genel lisansı 8 Eylül’de süresiz olarak askıya aldı.

Bu lisans, havayollarının envanterlerindeki Airbus ve Boeing uçakları geçici olarak İran’a sokabilmesine izin veriyordu. Ancak filolarının tamamı bu uçaklardan oluşan havayolları şirketleri lisansın iptal edilmesiyle yaptırım riski karşısında kaldı.

ABD ayrıca aynı tarihte 27 İran havayolu şirketini yaptırım listesine aldı ve İran havacılık sektörüne hizmet veren yabancı şirketlere de yaptırım riski bulunduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran havacılık sektörünün silah ve personel taşınmasında kullanıldığını ileri sürüyor. İran’a yönelik bu suçlamalar Washington’ın yaptırım gerekçesi.

(HA)