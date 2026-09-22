ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.09.2026 14:09 22 Eylül 2026 14:09
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.09.2026 14:28 22 Eylül 2026 14:28
Okuma Okuma:  1 dakika

THY, AJet ve Pegasus İran uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus, ABD’nin İran havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarının kapsamını genişletmesinin ardından İran’a gidiş-dönüş seferlerini iptal etti.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
THY, AJet ve Pegasus İran uçuşlarını durdurdu
Fotoğraf: BlogDeBanderas / commons.wikimedia.org
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus, İran uçuşlarını durdurdu. ABD, geçtiğimiz günlerde İran’ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişlettiğini açıklamıştı.

THY ve AJet ve Pegasus da ABD yaptırımlarına uyarak 21 Eylül itibariyle tüm uçuşlarını askıya aldı.

THY ve AJet’in sisteminde Mart 2027’ye kadar İran’a uçuşu gözükmüyor. Pegasus ise İran seferlerini rezervasyon sisteminden çıkardı. Sayfasındaki aramada herhangi bir İran şehri listelenmiyor.

Gerekçe ABD yaptırımı

Kararın arkasında ABD'nin İran'a yönelik aldığı yeni sivil havacılık yaptırımları bulunuyor. Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), yabancı havayollarının ABD yapımı uçakları veya önemli miktarda ABD menşeli parça ve teknoloji içeren uçakları İran’a geçici olarak sokmasına olanak sağlayan “General License J-1” adlı genel lisansı 8 Eylül’de süresiz olarak askıya aldı.

Bu lisans, havayollarının envanterlerindeki Airbus ve Boeing uçakları geçici olarak İran’a sokabilmesine izin veriyordu. Ancak filolarının tamamı bu uçaklardan oluşan havayolları şirketleri lisansın iptal edilmesiyle yaptırım riski karşısında kaldı.

ABD ayrıca aynı tarihte 27 İran havayolu şirketini yaptırım listesine aldı ve İran havacılık sektörüne hizmet veren yabancı şirketlere de yaptırım riski bulunduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran havacılık sektörünün silah ve personel taşınmasında kullanıldığını ileri sürüyor. İran’a yönelik bu suçlamalar Washington’ın yaptırım gerekçesi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İran abd pegasus THY AJet
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git