THY 19:00-22:00 arasında İstanbul ve Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşları iptal etti

THY 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasında Sabiha Gökçen (SAW) ve İstanbul Havalimanlarından (IST) kalkacak uçuşları iptal etti.

Uçuşu iptal edilen yolcular için telafi imkanı

Uçuşları iptal edilen yolcuların, zararlarının nasıl karşılanacağı ya da yollarına nasıl devam edecekleri konusunda bilgi alamamaları sosyal medyada yaygın yakınmalara yol açtı.

Bir süre sonra Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamayla yolculara "Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza ve kesintiler sebebiyle 1 Kasım - 2 Kasım 2023 (dahil) arasındaki seferlerimize kayıtlı tüm yolcularımıza 7 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanın[dığı]" duyuruldu.



Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza ve kesintiler sebebiyle 1 Kasım - 2 Kasım 2023 (dahil) arasındaki seferlerimize kayıtlı tüm yolcularımıza 7 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanınmıştır.… pic.twitter.com/WXDeIeSzlt — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) November 1, 2023

İptalin nedeni

THY Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda iptal gerekçesi olarak "bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza" gösterildi.



Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.



Bu nedenle İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal… pic.twitter.com/cdDHTLEL2e — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) November 1, 2023

(AEK)