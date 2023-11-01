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Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 20:16
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 11:17
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"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINDA ARIZA""

THY 19:00-22:00 arasında İstanbul ve Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşları iptal etti

Şirket, iptal gerekçesi olarak "bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza"yı gösterdi. Daha sonra yapılan açıklamayla iptal edilen seferlerin tüm yolcularına değişiklik ya da iade hakları olduğu bildirildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/thy-19-00-22-00-arasinda-sabiha-gokcen-den-yapilacak-ucuslari-iptal-etti.jpeg

THY 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasında Sabiha Gökçen (SAW) ve İstanbul Havalimanlarından (IST) kalkacak uçuşları iptal etti. 

Uçuşu iptal edilen yolcular için telafi imkanı

Uçuşları iptal edilen yolcuların, zararlarının nasıl karşılanacağı ya da yollarına nasıl devam edecekleri konusunda bilgi alamamaları sosyal medyada yaygın yakınmalara yol açtı. 

Bir süre sonra Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamayla yolculara "Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza ve kesintiler sebebiyle 1 Kasım - 2 Kasım 2023 (dahil) arasındaki seferlerimize kayıtlı tüm yolcularımıza 7 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanın[dığı]" duyuruldu. 

İptalin nedeni

THY Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda iptal gerekçesi olarak "bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza" gösterildi. 

(AEK)

THY sabiha gökçen havaalanı
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