"BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISINDA ARIZA""
THY 19:00-22:00 arasında İstanbul ve Sabiha Gökçen'den yapılacak uçuşları iptal etti
THY 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasında Sabiha Gökçen (SAW) ve İstanbul Havalimanlarından (IST) kalkacak uçuşları iptal etti.
Uçuşu iptal edilen yolcular için telafi imkanı
Uçuşları iptal edilen yolcuların, zararlarının nasıl karşılanacağı ya da yollarına nasıl devam edecekleri konusunda bilgi alamamaları sosyal medyada yaygın yakınmalara yol açtı.
Bir süre sonra Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamayla yolculara "Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza ve kesintiler sebebiyle 1 Kasım - 2 Kasım 2023 (dahil) arasındaki seferlerimize kayıtlı tüm yolcularımıza 7 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanın[dığı]" duyuruldu.
— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) November 1, 2023
Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza ve kesintiler sebebiyle 1 Kasım - 2 Kasım 2023 (dahil) arasındaki seferlerimize kayıtlı tüm yolcularımıza 7 Kasım 2023 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave değişiklik ve iade hakları tanınmıştır.… pic.twitter.com/WXDeIeSzlt
İptalin nedeni
THY Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda iptal gerekçesi olarak "bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arıza" gösterildi.
— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) November 1, 2023
Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.
Bu nedenle İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal… pic.twitter.com/cdDHTLEL2e
(AEK)