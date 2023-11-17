THY 18 Kasım'da 40 uçuşu, "beklenen olumsuz hava koşulları" yüzünden iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) 18 Kasım'da (yarın) beklenen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 40 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin iptal edildiği duyurulurken 18 Kasım'da uçacak yolcuların uçuşlarının iptal edilip edilmediğini aşağıdaki bağlantıdan kontrol etmeleri önerildi.

Türk Hava Yolları uçuş durumu

İstanbul Hava Limanı (IST) dışında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (SAW) herhangi bir iniş ya da kalkış iptali açıklanmadı.

(AEK)