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HABER
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 20:29
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2023 00:41
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İSTANBUL HAVALİMANINDAN UÇUŞ İPTALLERİ

THY 18 Kasım'da 40 uçuşu, "beklenen olumsuz hava koşulları" yüzünden iptal etti

THY 18 Kasım'da (yarın) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 40 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen'den uçuş iptali bildirilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/thy-18-kasim-da-40-ucusu-beklenen-olumsuz-hava-kosullari-yuzunden-iptal-etti.jpg
İstanbul Havalimanı

Türk Hava Yolları (THY) 18 Kasım'da (yarın) beklenen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle  40 seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin iptal edildiği duyurulurken 18 Kasım'da uçacak yolcuların uçuşlarının iptal edilip edilmediğini aşağıdaki bağlantıdan kontrol etmeleri önerildi.

Türk Hava Yolları uçuş durumu

İstanbul Hava Limanı (IST) dışında  Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (SAW) herhangi bir iniş ya da kalkış iptali açıklanmadı. 

(AEK)

uçuş iptal THY istanbul havalimanı
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