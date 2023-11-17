İSTANBUL HAVALİMANINDAN UÇUŞ İPTALLERİ
THY 18 Kasım'da 40 uçuşu, "beklenen olumsuz hava koşulları" yüzünden iptal etti
THY 18 Kasım'da (yarın) İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan 40 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Sabiha Gökçen'den uçuş iptali bildirilmedi.
Türk Hava Yolları (THY) 18 Kasım'da (yarın) beklenen olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 40 seferini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı uyarınca iç ve dış hatlarda toplam 40 seferin iptal edildiği duyurulurken 18 Kasım'da uçacak yolcuların uçuşlarının iptal edilip edilmediğini aşağıdaki bağlantıdan kontrol etmeleri önerildi.
İstanbul Hava Limanı (IST) dışında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda (SAW) herhangi bir iniş ya da kalkış iptali açıklanmadı.
(AEK)
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